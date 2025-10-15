บัณฑิตเอเชีย-เมืองพล เก็บชัยชนะเป็นนัดที่สองศึกวอลเลย์บอลอาชีพ โปรชาเลนจ์
การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลอาชีพ รายการ โปรชาเลนจ์ ประจำปี พ.ศ. 2569 ระหว่างวันที่ 12–16 ตุลาคม 2568 ที่ยิม 4,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเทศบาลนครนครปฐม จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม คู่ที่สอง ประเภททีมชาย
สโมสรราชมงคล ธัญบุรี วีซี (ชุดนำเงิน) พบกับ สโมสรบัณฑิตเอเชีย-เมืองพล (ชุดเหลือง) ซึ่งเป็นการลงสนามนัดที่สามของทั้งคู่ ที่ต่างก็เก็บชัยชนะกันมาแล้วคนละนัด
ปรากฎว่าเกมนี้ บัณฑิตเอเชีย-เมืองพลทำได้ดีกว่า ตั้งแต่ออกสตาร์ทในแต่ละเซต ทำให้จบแมตช์ไม่ยาก เอาชนะราชมงคล ธัญบุรี 3-0 เซต 25-9, 25-18 และ 25-17
โดยบัณฑิต เอเชีย-เมืองพล มี 6 คะแนน เท่ากับสตรองวิง เซนเซ วีซี แต่แข่งมากกว่าหนึ่งนัด โดยสุดท้ายของบัณฑิตเอเชีย-เมืองพลจะพบกับบีวีเอ สมุทรสาคร ศรีสะเกษ วันพรุ่งนี้(15 ต.ค.) ขณะที่ ราชมงคล ธัญบุรี วีซี นัดสุดท้ายจะพบกับ นาวี 2024 วีซี(16 ต.ค.)
วอลเลย์บอลลีกอาชีพ โปรชาเลนจ์ 2026 ในประเภททีมชาย มี 5 ทีมร่วมแข่งขันได้แก่ เซนเซ วีซี, บัณฑิตเอเชีย เมืองพล, นาวี 2024 วีซี, ราชมงคลธัญบุรี วีซี และ แอม บีลีฟ ศรีสะเกษ วีซี แข่งขันแบบพบกันหมด เพื่อหา 2 ทีมที่ดีที่สุด ขึ้นไปเล่นในศึกวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก 2026 ต่อไป