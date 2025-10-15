เพิ่มเงินรางวัลซีเกมส์ไม่สะดุด! เดินหน้าชง รมว.กีฬาคนใหม่ สานต่อ
หลังจาก ผศ.พิมล ศรีวิกรม์ ประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ เดินหน้าเสนอเพิ่มเงินรางวัลของนักกีฬาในมหกรรมซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 9 -20 ธันวาคมนี้ โดยก่อนหน้านี้ได้เสนอเรื่องไปถึง นายสรวงศ์ เทียนทอง อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งก็ได้รับปากผลักดัน อย่างไรก็ตามล่าสุดเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงตัวรัฐมนตรีฯ จึงทำให้หลายฝ่ายกังวลว่าเรื่องดังกล่าวจะสะดุดลง
ล่าสุด ผศ.พิมล ศรีวิกรม์ ได้ออกมาเผยถึงเรื่องนี้ว่า เรื่องเงินรางวัลที่เสนอไปว่าจะเพิ่มขึ้นได้นำเรียนไปถึงท่ายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (อรรถกร ศิริลัทธยากร) และท่านรองนายกรัฐมนตรี (นายธรรมนัส พรหมเผ่า) แล้ว ซึ่งท่านเองก็รับปากว่าจะนำเรื่องนี้ไปหารือกับคณะรัฐมนตรี ว่าจะทำอย่างไรได้บ้าง ก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะออกมาในรูปแบบใดซึ่งท่านเองก็เพิ่งจะเข้ามารับตำแหน่งก็ต้องให้เวลาให้โอกาสท่านหน่อย
สำหรับเงินรางวัลซีเกมส์ เดิม เหรียญทอง 300,000 บาท, เหรียญเงิน 150,000 บาท และเหรียญทองแดง 75,000 บาท ซึ่งมีการเสนอให้เพิ่มเป็น เหรียญทอง 500,000 บาท, เหรียญเงิน 300,000 บาท และ เหรียญทองแดง 150,000 บาท