เกมแลกกันสุดเดือด! ช้างศึกซีเกมส์ บุกอุ่นเครื่องเจ๊าแข้งมังกร ไร้สกอร์ 0-0
“ช้างศึกซีเกมส์” ทีมฟุตบอลทีมชาติไทย ชุดซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ลงสนามอุ่นเครื่องกับ ทีมชาติจีน รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี ในการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่อง รายการ CFA International Men’s Friendly Match ที่คุนหมิง ไฮเกต เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ เมน สเตเดียม เมืองคุณหมิง ประเทศจีน เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม
เกมนี้ “โค้ชวัง” ธวัชชัย ดำรงอ่องตระกูล เฮดโค้ชทีมชาติไทย ชุดซีเกมส์ จัดทัพผู้เล่น 11 ตัวจริงลงสนาม ประกอบด้วย ผู้รักษาประตู ชมพัฒน์ บุญเลิศ / กองหลังแบ๊กซ้าย พลเอก มณีกร, แบ๊กขวา อรรถพล แสงทอง, เซ็นเตอร์ ชานนท์ ทำมา, ภัทรพล ศึกษากิจ / กองกลาง ชัยพล อดทน (กัปตันทีม), ยศกร นาถสิทธิ์, ธนกฤต โชติเมืองปัก / แนวรุก ชินเงิน ภูตันหยง, อิคลาส สันหรน และกองหน้า ยศกร บูรพา
เกมครึ่งแรกทั้งสองทีมต่างเปิดเกมบุกแลกใส่กันอย่างสุดเดือด และมีการปะทะกันในเกมอย่างเดือดไม่แพ้กัน โดยทีมชาติไทยมีโอกาสจาก ยศกร บูรพา พุ่งชาร์จส่งบอลเข้าประตูไปแล้ว แต่ไลน์แมนยกธงให้เป็นจังหวะล้ำหน้าไปก่อน ทำให้พลาดได้ประตูอย่างน่าเสียดาย จากนั้นเกมยังเดือดต่อเนื่อง แต่ยังจบสกอร์ไม่เฉียบขาดด้วยกันทั้งคู่ ทำให้หมดครึ่งแรกเสมอกันอยู่ 0-0
เข้าสู่ครึ่งหลัง โค้ชวังปรับทัพช้างศึกซีเกมส์ด้วยการส่งผู้เล่นตัวสำรองหมุนเวียนลงสนามมาเพื่อเป็นการทดสอบทีม ช่วงเวลาที่เหลือทั้งสองทีมต่างเดินหน้าบุกใส่กันอย่างสุดมัน แต่ไม่สามารถแปรเปลี่ยนเป็นประตูด้วยกันทั้งคู่ ทำให้หมดเวลาการแข่งขัน ทีมชาติไทย ชุดซีเกมส์ บุกอุ่นเครื่องเสมอกับ ทีมชาติจีน รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี ไปแบบไร้สกอร์ 0-0
หลังจากนี้ ทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี จะเดินทางกลับทันที โดยจะถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ในวันที่ 15 ตุลาคม 2568 เวลาประมาณ 13.00 น. และทางสต๊าฟโค้ชจะมีการประชุมอีกครั้ง เพื่อเตรียมเก็บตัวในเดือนพฤศจิกายน เตรียมพร้อมความพร้อมสำหรับทัวร์นาเมนต์สำคัญอย่าง กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม 2568 และฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี รอบสุดท้าย ที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย ระหว่างวันที่ 6-24 มกราคม 2569 ต่อไป