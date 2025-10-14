เพชรดารินทร์ สู้สุดใจคว้าที่ 2 เอเชียสองล้อรายการใหญ่ ทัวร์ ออฟ จงหมิง
“เพชรดารินทร์ สมราช” สู้สุดหัวใจ คว้าอันดับ 2 ของนักปั่นเอเชีย ในสเตจที่ 1 ของการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ “ทัวร์ ออฟ จงหมิง ไอส์แลนด์” ซึ่งเป็นการแข่งขันรายการใหญ่ในระดับวีเมนส์ เวิลด์ ทัวร์ โดยก่อนเข้าเส้นชัยมีนักปั่นปาดหน้ากันจนเกิดอุบัติเหตุ ทำให้ “จุฑาธิป มณีพันธุ์” ต้องเซฟตัวเองไม่เร่งสปรินท์เพราะหวั่นเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อน และจะมีผลกระทบต่อการคว้าเหรียญทองซีเกมส์ ครั้งที่ 33
“เสธ.หมึก” พล.อ.เดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ เปิดเผยว่า จากการที่สมาคมกีฬาจักรยานฯ ได้ส่งนักนักกีฬาทีมชาติประเภทถนนหญิงชุดเตรียมซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ไปแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติรายการใหญ่ “ทัวร์ ออฟ จงหมิง ไอส์แลนด์” ซึ่งลงทะเบียนกับสหพันธ์จักรยานนานาชาติ (UCI) ในระดับวีเมนส์ เวิลด์ ทัวร์ ระหว่างวันที่ 14-16 ตุลาคม ที่ประเทศจีน นำทีมโดย “บีซ” ร.อ.หญิง จุฑาธิป มณีพันธุ์ พร้อมด้วย “แพร” ส.อ.หญิง เพชรดารินทร์ สมราช, “ไก่” ส.อ.หญิง ศุภักษร นันตะนะ, “บีม” ส.ท.หญิง ชนิภรณ์ บัตริยะ, “เนเน่” น.ส.รุ่งนภา กุศล, “ตาล” น.ส.กมลรดา ขาวปลอด ซึ่งนักปั่นสาวไทยชุดนี้ลงแข่งขันในนามทีมอาชีพ “ไทยแลนด์ วีเมนส์ ไซคลิง ทีม”
พล.อ.เดชา กล่าวว่า สำหรับการแข่งขันรายการนี้มีทีมเข้าแข่งขันทั้งหมด 16 ทีม ซึ่งนักปั่นสาวไทยต้องต่อสู้กับนักปั่นจากทีมต่าง ๆ ในระดับเวิลด์ ทัวร์ และโปรทัวร์ แต่ละทีมก็มีนักปั่นอาชีพจากหลากหลายประเทศรวมตัวกัน มีเพียงทีมไทยแลนด์ วีเมนส์ ไซคลิง กับทีมไชน่า ลิฟ โปรของจีน ที่มีนักปั่นชาติเดียวกันทั้งหมด ไม่มีต่างชาติร่วมทีมเลย ส่วนผลการแข่งขันสเตจที่ 1 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม ได้รับรายงานจาก ร.ต.อ.อดิศักดิ์ วรรณศรี ผู้จัดการทีมไทยแลนด์ วีเมนส์ ไซคลิง ทีม ว่าเป็นการแข่งขันแบบเซอร์กิตในเมืองจงหมิง ระยะทาง 108.6 กม. ซึ่งทีมนักปั่นสาวไทยสู้กับนักปั่นนานาชาติได้อย่างสนุก ผลการแข่งขันปรากฏว่า ส.อ.หญิง เพชรดารินทร์ สู้อย่างสุดหัวใจ เข้าเส้นชัยพร้อมกลุ่มใหญ่ ได้อันดับที่ 39 และคว้าอันดับ 2 นักปั่นเอเชียมาครอง
พล.อ.เดชา กล่าวอีกว่า ส่วนอันดับ 1 เอเชียเป็นของ ยานิน่า คุสโควา นักปั่นอุซเบกิสถาน จากทีมลาโบรัล คุทชา ที่ได้อันดับ 36 ขณะที่แชมป์ประจำสเตจเป็นของ จอร์เจีย เบเกอร์ นักปั่นชาวออสเตรเลีย จากทีมลิฟ อัลอูลา เจย์โค ด้านนักปั่นไทยคนอื่น ๆ ก็เข้ามาพร้อมกลุ่มใหญ่เช่นกัน โดยกมลรดา ได้อันดับ 45 เป็นอันดับ 4 ของเอเชีย, จุฑาธิป ได้อันดับที่ 47 เป็นอันดับ 5 ของเอเชีย, ชนิภรณ์ อันดับที่ 60 และรุ่งนภา ได้อันดับที่ 63 ด้วยเวลา 2.30.55 ชั่วโมงเท่ากัน
“สำหรับจุฑาธิปซึ่งเป็นแชมป์เอเชียเมื่อปีที่แล้ว แต่การแข่งขันในวันนี้มีการสปรินท์เช้าเส้นชัยเป็นกลุ่มใหญ่กว่า 80 คน และมีการตัดหน้ากันจนเกิดอุบัติเหตุมีนักปั่นล้ม ซึ่งโค้ชอดิศักดิ์ได้สั่งการทางวิทยุสื่อสารบอกกับจุฑาธิปว่าไม่ต้องแลกหมัด เพราะหากเร่งเครื่องสปรินท์แล้วเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนก็อาจจะส่งผลกระทบไปถึงการเตรียมทีมซีเกมส์ เพราะจุฑาธิปก็เป็น 1 ในนักกีฬาความหวังของทัพจักรยานไทยที่มีโอกาสคว้าเหรียญทอง จึงให้จุฑาธิปปั่นเกาะกลุ่มเข้าเส้นชัยไปตามเกม และปล่อยให้เพชรดารินทร์สปรินท์ขึ้นไปแทน แต่จุฑาธิปก็ยังได้อันดับ 5 ของเอเชีย สำหรับการแข่งขันสเตจที่ 2 ในวันที่ 15 ตุลาคม เส้นทางจากนครเซี่ยงไฮ้ไปยังจงหมิง ระยะทาง 128.6 กม. ต้องขอแรงใจชาวไทยช่วยส่งแรงใจเชียร์นักปั่นสาวไทยในการแข่งขันครั้งนี้ด้วย” พล.อ.เดชา กล่าวทิ้งท้าย