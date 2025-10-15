PUMA และแมนเซิตี้ จับมือ EA SPORTS เปิดตัวชุดแข่งรุ่นพิเศษ FC 26 พร้อมชิป NFC
PUMA (พูม่า) แบรนด์กีฬาระดับโลก EA SPORTS FC และสโมสรฟุตบอลแมนเชสเตอร์ ซิตี้ ผนึกกำลังเปิดตัวชุดแข่งฟุตบอลและคอลเล็กชันไลฟ์สไตล์รุ่นพิเศษที่มาพร้อมกับนวัตกรรมใหม่ล่าสุด นั่นคือชิป NFC (Near Field Communication) แบบกำหนดเอง ที่ฝังอยู่ในตราสโมสรบนเสื้อแข่งอันเป็นเอกลักษณ์ โดยชุดแข่งรุ่นพิเศษนี้ถูกออกแบบมาเพื่อมอบประสบการณ์สุดพิเศษในการเชื่อมต่อกับทีม “เรือใบสีฟ้า” แบบมิติใหม่ให้กับแฟนบอลทั้งในเกม EA SPORTS FC 26 และในสนามฟุตบอลจริง
เทคโนโลยี NFC จะช่วยให้แฟนบอลสามารถเปิดประสบการณ์ดิจิทัลสุดพิเศษด้วยการ “แตะสมาร์ทโฟน” บนตราสโมสร เพื่อการเข้าถึงคอนเทนต์แบบเอ็กซ์คลูซีฟในเกม EA SPORTS FC 26 รวมถึงสิทธิพิเศษและกิจกรรมจากสโมสรฟุตบอล แมนเชสเตอร์ ซิตี้, PUMA และ EA SPORTS FC โดยเปลี่ยนเสื้อแข่งให้กลายเป็น “ประตูสู่โลกอินเทอร์แอคทีฟ” อย่างแท้จริง
หัวใจสำคัญของการออกแบบชุดแข่งรุ่นพิเศษนี้คือ “รูปทรงสามเหลี่ยม” ซึ่งเป็นสัญลักษณ์อันทรงพลังที่สะท้อนตัวตนของแบรนด์ FC และผลิตภัณฑ์ต่างๆ รวมทั้งยังสื่อถึงสไตล์การเล่นฟุตบอลอันงดงามและมีแบบแผนของ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ชุดแข่งนี้มาในโทนสีเขียวสดที่โดดเด่น ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของ EA SPORTS FC ผสานโลกแห่งความจริงและโลกดิจิทัลเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว บนพื้นสีเขียวเข้มแบบ Forest Green ตกแต่งด้วยกราฟิกสามเหลี่ยมในโทนสีเทอร์คอยซ์และเมทัลลิก เพิ่มลูกเล่นด้วยปกคอเสื้อสีเขียวอ่อน พร้อมความพรีเมียมด้วยโลโก้ PUMA สีเมทัลลิก และชิป NFC ที่ฝังอยู่กลางตราสโมสรฟุตบอล แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ดีไซน์ใหม่นี้ถือเป็นครั้งแรกของวงการที่ถ่ายทอดเอกลักษณ์ของ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ควบคู่กับแนวคิดจาก EA SPORTS FC ภายใต้ข้อความ “The Club is yours, wherever the game takes you.”
มาร์โก มูลเลอร์ Senior Director of Product Line Management Performance Apparel ของ PUMA กล่าวว่า วงการฟุตบอลกำลังพัฒนาไปข้างหน้าเช่นเดียวกับวิธีที่เหล่าแฟนบอลเชื่อมต่อกับสโมสรของพวกเขา โดยความร่วมมือครั้งนี้นับเป็นการยกระดับมาตรฐานใหม่ของนวัตกรรมในวงการชุดแข่ง ที่ผสานโลกแห่งความจริง โลกดิจิทัล และอารมณ์ความรู้สึกของแฟนบอลเข้าไว้ด้วยกัน โครงการนี้ได้เริ่มพัฒนาขึ้นตั้งแต่เดือนธันวาคม 2566 โดยทั้งสามแบรนด์ได้ร่วมกันออกแบบชุดแข่งที่ตั้งใจจะลบเส้นแบ่งระหว่างการเล่นในเกมดิจิทัลกับสนามแข่งขันจริง และเราภูมิใจที่ได้เห็นผลลัพธ์ที่โดดเด่นไม่เหมือนใครและพลิกโฉมการออกแบบชุดแข่งอย่างแท้จริง
ชอน “เชลซ์” สปริงเกตต์ นักกีฬาอีสปอร์ตจากทีมแมนเชสเตอร์ ซิตี้ Esports และแชมป์ ePremier League ฤดูกาล 2020/21 กล่าวว่า “เป็นเรื่องที่น่าทึ่งที่ได้เห็นแมนเชสเตอร์ ซิตี้ และ EA SPORTS FC ร่วมมือกันในคอลเล็กชันสุดพิเศษแบบนี้ สำหรับผมที่รักทั้งฟุตบอลและการเล่นเกม นวัตกรรมชิปอัจฉริยะแบบอินเทอร์แอคทีฟนับเป็นสิ่งที่เท่มาก เพราะช่วยให้เราได้เชื่อมต่อกับสโมสรผ่านทั้งสองสิ่งที่หลงใหล และที่สุดยอดไปกว่านั้นคือแฟนๆ ยังสามารถปลดล็อกของรางวัลพิเศษในเกมได้ด้วย ผมตั้งตารอดูเสื้อตัวนี้ทั้งในเกมและบนสนามจริงเลยครับ”
“เสื้อฟุตบอลเป็นสัญลักษณ์ของความภาคภูมิใจและสายสัมพันธ์ระหว่างสโมสรกับแฟนบอลเสมอมา และเรารู้สึกภูมิใจที่ได้นำจิตวิญญาณนี้เข้าสู่เกม EA SPORTS FC 26 ร่วมกับแมนเชสเตอร์ ซิตี้ และ PUMA โดยชุดแข่งคอลเล็กชันใหม่นี้ผสานรวมกับนวัตกรรมได้อย่างลงตัวทั้งในโลกแห่งความจริงและโลกดิจิทัล เพื่อเปิดโอกาสให้แฟนๆ มีวิธีใหม่ในการเชื่อมต่อกับสโมสรที่พวกเขารัก” เจมส์ เทย์เลอร์ Director of Football Partnerships ของ EA SPORTS FC กล่าว
ชุดแข่งพิเศษของแมนเชสเตอร์ ซิตี้ และ EA SPORTS FC นี้จะปรากฏในเกม EA SPORTS FC 26 ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคมนี้ โดยสามารถเลือกใช้ได้ในโหมด Kick Off โหมด Career และโหมด Clubs รวมถึงโหมดยอดนิยมอย่าง Football Ultimate Team (FUT) ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2568 ถึง 19 มกราคม 2569 (เฉพาะผู้ที่ได้รับสิทธิ์เท่านั้น)
สำหรับแฟนบอลจะมีช่วงเวลาเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษ 2 รอบ เพื่อรับของรางวัลในเกม EA SPORTS FC 26 ผ่านการสแกน NFC บนตราสโมสร ซึ่งของรางวัลพิเศษในเกมประกอบด้วยชุดแข่งแมนเชสเตอร์ ซิตี้ ในโหมด FUT ไอเท็มพิเศษที่ออกแบบเฉพาะในโหมด Clubs และสิทธิ์เลือกนักเตะ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ แบบยืมตัวสุดเอ็กซ์คลูซีฟ โดยผู้ใช้งานสามารถลงทะเบียนผ่านการสแกน NFC บนตราสโมสรเพื่อใช้สิทธิ์รับของรางวัลในเกมตามเงื่อนไขได้ใน 2 ช่วงเวลา ดังนี้
รอบแรก: วันที่ 15 ตุลาคม – 10 พฤศจิกายน 2568
รอบที่สอง: วันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 – 10 มกราคม 2569
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมแข่งขันและของรางวัลอื่นๆ อีกมากมายตลอดทั้งฤดูกาล โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้โดยสแกน NFC บนตราสโมสร
ชุดแข่งรุ่นพิเศษนี้จะถูกสวมใส่โดยทีมชายชุดใหญ่ของ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ในบางแมตช์ของศึก “ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีก” ในฐานะทีมเยือน โดยจะประเดิมสนามครั้งแรกในการพบกับสโมสรฟุตบอลบิยาร์เรอัล ในคืนวันอังคารที่ 21 ตุลาคมนี้ ส่วนทีมฟุตบอลหญิงของสโมสรก็จะสวมชุดพิเศษนี้ในบางแมตช์ของการแข่งขันภายในประเทศตลอดทั้งฤดูกาลเช่นกัน
คอลเล็กชันระหว่างแมนเชสเตอร์ ซิตี้ และ EA SPORTS FC จะวางจำหน่ายตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่ร้าน ARI Football ทุกสาขา, ร้าน Supersports ทุกสาขา และร้านค้าอย่างเป็นทางการของ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ และร้านค้าชั้นนำทั่วโลก ติดตามรายละเอียดผลิตภัณฑ์ใหม่ กิจกรรม และโปรโมชั่นต่างๆ ของ PUMA ประเทศไทย ได้ที่เว็บไซต์ https://th.puma.com เฟซบุ๊ก: www.facebook.com/PUMAThailandOfficial และอินสตาแกรม: www.instagram.com/pumathailand