บาส-เฟม เฉือนคู่ไต้หวัน รอบแรก เดนมาร์ก โอเพ่น
”บาส” เดชาพล พัววรานุเคราะห์-“เฟม” ศุภิสรา เพียวสามพราน คู่ผสมมืออันดับ 3 ของโลก ย้ำแค้นคู่ไต้หวัน ผ่านเข้ารอบสองการแข่งขันแบดมินตันระดับเวิลด์ทัวร์ ซูเปอร์ 750 รายการ “วิคเตอร์ เดนมาร์ก โอเพ่น” เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม
ประเภทคู่ผสม รอบแรก บาส-เฟม เจอกับ เฉิน เจิ้ง ควน-สวี่ หยิน ฮุ่ย มืออันดับ 25 ของโลกจากไต้หวัน ซึ่งคู่ไทยเคยเอาชนะมาสองเกมรวดในการเจอกันครั้งเดียวในรายการ “ไชน่า มาสเตอร์ส 2025” เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา
ผลปรากฏว่า ครั้งนี้คู่ไต้หวันต่อกรกับคู่ไทยได้อย่างสนุก ได้เกมแรกไปก่อน 21-19 แต่เกม 2-3 บาส-เฟมกลับมาเล่นได้เหนียวแน่นและเฉียบขาดกว่า ก่อนเฉือนชนะไปในที่สุด 2-1 เกม 19-21, 22-20, 21-18 ใช้เวลา 1 ชั่วโมง 7 นาที
รอบสอง(16 คู่) บาส-เฟมจะไปพบกับ ฮิโรกิ มิโดริคาวะ-นัตสึ ไซโตะ มืออันดับ 8 ของโลกจากญี่ปุ่น ที่เอาชนะ อัมรี สยาห์นาวี-นิต้า วิโอลินา มาร์วาห์ มืออันดับ 18 ของโลกจากอินโดนีเซียมา 2-0 เกม 21-13, 22-20