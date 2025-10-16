สองล้อ ส่งนักปั่นสายเลือดใหม่สู้ศึก เอเชี่ยน ยูธเกมส์ ที่บาห์เรน หวังมีเหรียญกลับบ้าน
“สองล้อ” ส่งนักปั่นสายเลือดใหม่สู้ศึกเอเชี่ยน ยูธเกมส์ ครั้งที่ 3 ที่ประเทศบาห์เรน ระหว่างวันที่ 22-31 ต.ค.นี้ ด้าน “เสธ.หมึก” เผยสมาคมกีฬาจักรยานฯ วางเป้าหมายนักกีฬามีโอกาสคว้าเหรียญใดเหรียญหนึ่งมาครอง ขณะที่ “โค้ชตั้ม” วิสุทธิ์ กสิยะพัท หวังเหรียญจาก “กฤตภาส หอมขจร” ดีกรีแชมป์ประเทศไทยฯ รุ่นเยาวชน มีโอกาสลุ้นเหรียญจากรายการไทม์ไทรอัล หรือโรดเรซบุคคลชาย
“เสธ.หมึก” พล.อ.เดชา เหมกระ นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ เปิดเผยว่า ตามที่สมาคมกีฬาจักรยานฯ เตรียมส่งนักกีฬาจักรยานประเภทถนนระดับเยาวชนทีมชาติไทยที่มีอายุระหว่าง 14-17 ปี (เกิดระหว่างวันที่ 14 พฤศจิกายน 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554) ไปร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยน ยูธเกมส์ 2025 (ครั้งที่ 3) ที่ประเทศบาห์เรน จะเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่ 22-31 ตุลาคมนี้ ซึ่งเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของสมาคมกีฬาจักรยานฯ และตามแนวทางการพัฒนากีฬาเป็นเลิศ ของการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.)
พล.อ.เดชา กล่าวว่า สำหรับนักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทยที่สมาคมกีฬาจักรยานฯ จะส่งเข้าร่วมการแข่งขันมีทั้งหมด 8 คน เป็นนักกีฬาชาย 5 คน และนักกีฬาหญิง 3 คนได้แก่ อธิคุณ แสนตา, กฤตภาส หอมขจร, วัชรพงษ์ สังฆะสอน, บูรพา หิงไธสง, ฟาริก หนูทอง, สุรัสญา วงศ์พันธุ์, ธัญชนก จินาภิรมย์, สุนิสา จูมทอง โดยมี “โค้ชตั้ม” พ.อ.อ.วิสุทธิ์ กสิยะพัท เป็นผู้จัดการทีม, พ.อ.อ.หญิง เฉลิม ชมภูศรี เป็นผู้ฝึกสอน, นายสุริยา วงศ์พันธุ์ เป็นช่างประจำทีม, จ.อ.สันติ คชรัตน์ เป็นนักกายภาพประจำทีม ซึ่งในการแข่งขันจักรยานประเภทถนน “ไทแลนด์ โอเพ่น” ชิงแชมป์ประเทศไทยฯ สนามที่ 4 ที่จังหวัดลพบุรี นักกีฬาชุดเอเชี่ยน ยูธเกมส์ ก็ทำผลงานได้อย่างน่าพอใจ สามารถต่อกรกับนักกีฬารุ่นพี่ที่มีอายุมากกว่าได้อย่างสูสี
“เสธ.หมึก” กล่าวอีกว่า สำหรับความหวังของการแข่งขันรายการนี้ สมาคมฯ ตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะคว้าเหรียญใดเหรียญหนึ่งจากการแข่งขัน 5 รายการ ประกอบด้วย 1.มิกซ์ทีมรีเลย์ (อธิคุณ, กฤตภาส, วัชรพงษ์, ดสุรัสญา, ธัญชนก, สุนิสา), 2.โรดเรซบุคคลชาย (อธิคุณ, กฤตภาส, วัชรพงษ์, นายบูรพา, ฟาริก), 3.ไทม์ไทรอัลบุคคลชาย (กฤตภาส, วัชรพงษ์), 4. โรดเรซบุคคลหญิง (สุรัสญา, ธัญชนก, สุนิสา), 5. ไทม์ไทรอัลบุคคลหญิง (สุรัสญา, ธัญชนก)
“ส่วนความคืบหน้าการเตรียมทีมฝึกซ้อมของนักกีฬาชุดนี้ ได้รับรายงานจาก “โค้ชตั้ม” วิสุทธิ์ ว่านักกีฬาทุกคนมีสภาพร่างกายที่ดีขึ้น มีพัฒนาการและทักษะมากขึ้นหลังจากฝึกซ้อมร่วมกันมาประมาณ 1 เดือนครึ่ง โดยทำการฝึกซ้อมอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลก และที่สนามจักรยานสราญจิตมงคลสุข (บึงสีไฟ) จังหวัดพิจิตร เนื่องจากที่ประเทศบาห์เรนมีกระแสลมแรง จึงต้องหาพื้นที่ฝึกซ้อมที่เหมาะสม ซึ่งสนามสราญจิตมงคลสุขก็มีกระแสลมแรง อีกทั้งการเดินทางจากโรงแรมที่พักในจังหวัดพิษณุโลกก็สะดวก อาหารการกินก็อุดมสมบูรณ์ สมาคมกีฬาจักรยานฯ ต้องดูแลนักกีฬาเป็นอย่างดี นักกีฬาจึงมีขวัญและกำลังใจในการฝึกซ้อม นักปั่นชุดนี้ถือได้ว่าเป็นสายเลือดใหม่ที่สมาคมกีฬาจักรยานฯ กำลังเจียระไนให้เป็นเพชรเม็ดงามขึ้นมาทดแทนนักกีฬารุ่นพี่ ๆ ในอนาคต และต้องขอฝากพี่น้องชาวไทยช่วยส่งกำลังใจให้นักปั่นทีมชาติไทยชุดนี้ประสบความสำเร็จในการคว้าเหรียญรางวัลกลับมาด้วยครับ” พล.อ.เดชา กล่าว
ด้าน “โค้ชตั้ม” วิสุทธิ์ เปิดเผยว่า สภาพร่างกายของนักกีฬาทุกคนอยู่ในช่วงที่สมบูรณ์เต็มร้อย ส่วนความหวังนักกีฬาที่จะคว้าเหรียญรางวัลก็มี กฤตภาส จากรายการไทม์ไทรอัลบุคคลชาย เพราะการแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยฯ ทั้ง 5 สนามที่ผ่านมากฤตภาสคว้าแชมป์รุ่นเยาวชนชายทุกสนาม และได้ครองแชมป์ประเทศไทย อีกรายการหนึ่งก็คือโรดเรซบุคคลชายที่นักกีฬาชายลงแข่งขันทุกคนก็น่าจะช่วยกันลากและทำเกมร่วมกันให้คนใดคนหนึ่งไปสปรินท์หน้าเส้นชัย นอกจากนี้ก็มีลุ้นจากมิกซ์ทีมรีเลย์ แต่ปัญหาคือนักกีฬาหญิงที่ถูกจำกัดด้วยอายุ อย่างไรก็ตามการแข่งขันเอเชี่ยน ยูธเกมส์ ครั้งนี้ทุกชาติต่างก็ไม่เคยเห็นฟอร์มของคู่ต่อสู้ ไม่รู้ว่าใครเป็นใครก็ถือว่าแฟร์สำหรับทุกชาติ แต่คู่แข่งที่น่ากลัวก็น่าจะเป็นนักกีฬาจากคาซัคสถาน และอุซเบกิสถาน
สำหรับโปรแกรมการแข่งขันของนักกีฬาทีมชาติไทย มีดังนี้ วันที่ 24 ตุลาคม มิกซ์ทีมรีเลย์ เริ่มแข่งเวลา 08.30 น., วันที่ 26 ตุลาคม ไทม์ไทรอัลบุคคลหญิง เริ่มแข่งเวลา 08.30 น., วันที่ 27 ตุลาคม ไทม์ไทรอัลบุคคลชาย เริ่มแข่งเวลา 08.30 น., วันที่ 28 ตุลาคม โรดเรซบุคคลหญิง เริ่มแข่งเวลา 08.30 น., วันที่ 29 ตุลาคม โรดเรซบุคคลชาย เริ่มแข่งเวลา 08.00 น. (เวลที่ประเทศบาห์เรนช้ากว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง)
คณะนักกีฬาชุดเอเชี่ยน ยูธเกมส์ 2025 จะออกเดินทางจากประเทศไทยไปยังกรุงโดฮา ประเทศการ์ตา ในวันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม ด้วยสายการบินการ์ตา แอร์เวย์ เที่ยวบิน QR839 ออกจากสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ เวลา 08.40 น. ใช้เวลาเดินทาง 6 ชั่วโมง 40 นาที ถึงสนามบินโดฮาเวลา 11.25 น. ตามเวลาท้องถิ่น