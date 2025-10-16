สมเด็จพระราชินี ทรงร่วมแข่งขันเรือใบ ในกีฬาซีเกมส์

สมเด็จพระราชินีสุทิดาทรงแข่งขันเรือใบ ในกีฬาซีเกมส์
นายชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย เป็นประธานในงานแถลงข่าว “มีต เดอะ เพรส ซีเกมส์ 2025” ครั้งที่ 2 ซึ่งจัดโดยสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทย ที่ห้องประชุม 222 ราชมังคลากีฬาสถาน เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม โดยมี 8 ผู้บริหารสมาคมกีฬาเข้าร่วมแถลงความพร้อม
นายชัยภักดิ์เปิดเผยว่า ซีเกมส์ครั้งนี้ต้องบอกว่าเป็นการแข่งขันที่พิเศษมากๆ เพราะ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงเตรียมพระองค์เพื่อแข่งขันเรือใบ คีลโบ๊ท SSL47 ระหว่าง 15-18 ธันวาคม ที่โอเชียน มารีน่า รีสอร์ท พัทยา ก็อยากจะเรียนให้แฟนๆ กีฬาชาวไทยได้ภาคภูมิใจและติดตามการแข่งขันในครั้งนี้ด้วย ส่วนเรื่องถ่ายทอดสดที่หลายชาติกังวลในวันที่ 22 ตุลาคมนี้ ก็จะมีการประชุมสรุป และวันที่ 19 ตุลาคมนี้ ก็จะมีการจับสลากกีฬาประเภททีม ซึ่งกีฬาฟุตบอลก็เป็นหนึ่งในไฮไลต์ที่ต้องติดตาม
นายชลิตรัตน์ จันทรุเบกษา เลขาธิการสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธ์แห่งประเทศไทย เผยว่า สมาพันธ์ยิงปืนรณยุทธนานาชาติ รู้สึกปลื้มและขอบคุณประเทศไทยเป็นอย่างมาก ที่บรรจุยิงปืนรณยุทธ์ในมหกรรมกีฬาที่เป็นมัลติสปอร์ตครั้งแรกของโลก ซึ่งซีเกมส์ครั้งนี้เป็นหนแรกด้วย โดยมี 8 อีเวนต์ เราส่งนักกีฬาร่วมอีเวนต์ละ 2 คน ความหวังอยู่ที่ 4 เหรียญทอง โดยมีฟิลิปปินส์ เป็นคู่แข่งสำคัญที่สุด และอินโดนีเซีย ก็เป็นอีกชาติที่ประมาทไม่ได้
นายอัครรินทร์ หิรัญพฤกษ์ เลขาธิการสมาคมกีฬาสควอชแห่งประเทศไทย กล่าวว่า สควอชในซีเกมส์ ครั้งที่ 33 มีชิง 4 เหรียญทอง คือประเภทคู่ 2 รายการ และเดี่ยว 2 รายการ ประเภทคู่ เรามีโอกาสเข้าใกล้เหรียญทองมากที่สุด ส่วนประเภทเดี่ยว ตัวนักกีฬาเป็นเยาวชนดาวรุ่ง ประสบการณ์อาจจะยังไม่มากนัก โอกาสเหรียญทองอาจจะยากกว่าคู่ ภาพรวมคาดหวังว่าจะได้ 1 เหรียญทอง และหวังจะปลดล็อคให้ได้หลังก่อนหน้านี้ได้เหรียญทองแดงมาตลอด
นายวิเชษฐ์ ทีปกากร ผู้จัดการทีมเทนนิสไทย เผยว่า สำหรับเทนนิสเราคัดนักกีฬาที่ดีที่สุดของประเทศลงสู้ศึก โดยดูจากผลงานและอันดับโลก แบ่งเป็นชาย 5 คนและหญิง 5 คน ดาวเด่นของทีมชุดนี้ ประเภทชาย ที่มี กษิดิศ สำเร็จ, แม็กซิมัส ภราพล โจนส์ ลูกครึ่งไทย-ออสเตรเลีย ซึ่งเล่นได้ทั้งเดี่ยวและคู่ ส่วนฝ่ายหญิงมี มนัญชญา สว่างแก้ว และ ลัลนา ธาราฤดี นำทีม ที่ผ่านมาทุกคนในทีม ได้ตระเวนเก็บคะแนนสะสมอันดับโลก มองว่าเป็นผลดีกับทุกคน เพราะมีแมตช์แข่งขันพัฒนาตัวเองอย่างสม่ำเสมอ ส่วนเป้าหมายตั้งไว้ 4 เหรียญทอง โดยมีคู่แข่งสำคัญ คือ อินโดนีเซีย กับ ฟิลิปปินส์
กานต์พิชชา พัฒนศักดิ์ ผู้ฝึกสอนยิมนาสติกทีมชาติไทย กล่าวว่า ยิมนาสติกซีเกมส์รอบนี้หายไป 1 อีเวนต์ เพราะชาติเข้าร่วมไม่ครบ จึงเหลือชิงชัย 15 รายการ โดยความหวังของทีมนั้นตั้งเอาไว้ที่ 4-5 เหรียญทอง จากยิมนาสติกศิลป์ชาย ที่มี ทิฆัมพร สุรินทรทะ ซึ่งก็จะต้องเบียดกับตัวเก่งจากฟิลิปปินส์ ดีกรีเหรียญทองโอลิมปิก 2024 โดยหวังได้ 1 เหรียญทอง ในอีเวนท์โต๊ะกระโดด หรือ ฟลอร์เอ็กซ์เซอร์ไซส์ ส่วนยิมนาสติกศิลป์หญิง มีหวัง 1 เหรียญทอง จาก ศศิวิมล เมืองพวน ที่เคยได้เหรียญทองมาแล้วในการแข่งขันที่เวียดนาม ด้านยิมนาสติกลีลา กรุ๊ปเอ็กซ์เซอร์ไซส์ หวัง 1-2 เหรียญทอง โดยมีมาเลเซียเป็นคู่ต่อกร และยิมนาสติกแอโรบิค ล่าสุดเราได้เหรียญทองคู่ผสมในศึกเอเชียมา ดังนั้นก็คาดหวังได้ 1 เหรียญทอง
นายณัฐวุฒิ เรืองเวส นายกสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย เผยว่า ผลงานของเทเบิลเทนนิสไทยในช่วง 4-5 ปีหลัง มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการคว้าเจ้าเหรียญทองซีเกมส์ 2021 ที่เวียดนาม และสร้าง 2 ประวัติศาสตร์ ทั้งการคว้าอันดับ 5 โอลิมปิก 2024 ทีมหญิง และได้เหรียญทองแดง เอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 19 ที่จีน รอบบี้ประเภทหญิงของเราแข็งแกร่ง เพราะเราได้นักกีฬาชุดโอลิมปิก และเอเชี่ยนเกมส์ครบชุด ส่วนทีมชาย มีทั้งตัวเก๋าและดาวรุ่งผสมผสาน ถือเป็นการถ่ายเลือดใหม่ ภาพรวมความหวังอยู่ที่ 2-3 เหรียญทอง ซึ่งหวังจากทีมหญิงที่เป็นแชมป์เก่า 2 สมัย กับหญิงเดี่ยวและหญิงคู่ ส่วนทีมชายหวังเหรียญใดเหรียญหนึ่ง
พลอากาศเอก มณฑล สัชฌุกร นายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย เผยว่า แบดมินตันซีเกมส์ ขยับมาแข่งขันเร็วขึ้น ทำให้โปรแกรมนั้นไม่ทับซ้อนกับรายการใหญ่ท้ายปีของสหพันธ์แบดมินตันโลก อย่างรายการ เวิลด์ทัวร์ ไฟนอลส์ 2025 เราจึงได้นักกีฬาที่ดีที่สุดมาแข่งขัน นำโดย “วิว” กุลวุฒิ วิทิตศานต์ และ “บาส” เดชาพล พัววราะนุเคราะห์, “หมิว” พรปวีณ์ ช่อชูวงศ์ และ “เมย์” รัชนก อินทนนท์ ส่วนชาติอาเซียนก็ได้อานิสงค์ด้วย จึงวางชุดใหญ่มาแข่งขันที่ไทยเช่นกัน ซึ่งความคาดหวังของทีมอยู่ที่ 2 เหรียญทอง และเรามั่นใจมากจากทีมหญิงและหญิงเดี่ยว รองลงมาคือ ชายเดี่ยว และคู่ผสม
วิสุทธิ์ เดชสกุล เลขาธิการสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย กล่าวว่า เมื่อ เดือนมิถุนายนที่ผ่านมา สหพันธ์ยกน้ำหนักโลก ปรับรุ่นใหม่หมดเลย สมาคมจึงต้องปรับตัวตามให้ทัน ซึ่งก็ถือว่าเริ่มปรับได้แล้ว ส่วนซีเกมส์รอบนี้ ชิงชัย 14 รุ่น แบ่งเป็นชายและหญิงอย่างละ 7 รุ่น โดย 10 ประเทศส่งนักกีฬาเข้าร่วม รวม 79 คน ไทยกับเวียดนาม เป็น 2 ชาติ ที่ส่งครบทุกรุ่น ความหวังขั้นต้นอยู่ที่ 4 เหรียญทอง ซึ่งทีมชุดนี้ จะนำทัพโดย “เวฟ” วีรพล วิชุมา, “ฟ่าง” ธีรพงศ์ ศิลาชัย, “อาร์ม” ธรรญธร สุขเจริญ และ “ออย” สุรจนา คำเบ้า ลงชิงชัย
ภายหลังจบการแถลงข่าว นายพัลลภ ศรีไพรวัลย์ เลขาธิการสมาคมนักข่าวและช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทย ได้กล่าวผลการแถลงข่าว มีต เดอะ เพรส ซีเกมส์ 2025 ครั้งที่ 2 โดยระบุว่า ทั้ง 8 สมาคมกีฬา ตั้งเป้ารวม 28 เหรียญทอง แบ่งเป็น ฮอกกี้และฟลอร์บอล 6 เหรียญทอง, ยิงปืนรณยุทธ์ 4 เหรียญทอง, สควอช 1 เหรียญทอง, เทนนิส 4 เหรียญทอง, ยิมนาสติก 5 เหรียญทอง, เทเบิลเทนนิส 2 เหรียญทอง, แบดมินตัน 2 เหรียญทอง และยกน้ำหนัก 4 เหรียญทอง ซึ่งเมื่อรวมกับการประเมินเป้าหมายในครั้งแรกซึ่งอยู่ที่ 36 เหรียญทอง ทำให้ความหวังของไทยทัพไทยรวมทั้งสิ้น 14 สมาคม อยู่ที่ 64 เหรียญทอง
สำหรับมีต เดอะ เพรส ซีเกมส์ 2025 หนที่ 3 จะกลับมาจัดขึ้นอีกครั้งในวันอังคาร ที่ 28 ต.ค.2568 ที่ ห้องประชุม 222 โซนอี4-อี5 สนามราชมังคลากีฬาสถาน กกท. เริ่มเวลา 13.00 น. โดยมี 7 สมาคมกีฬาเข้าร่วม ประกอบด้วย กีฬาทางน้ำ, สนุกเกอร์, มวยปล้ำ, เอ็กซ์ตรีม, ปีนหน้าผา, เจ็ตสกี และ อีสปอร์ต