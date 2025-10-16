บาส-เฟม พ่ายคู่ญี่ปุ่น ตกรอบสองแบดเดนมาร์ก
”บาส” เดชาพล พัววรานุเคราะห์-“เฟม” ศุภิสรา เพียวสามพราน คู่ผสมมืออันดับ 3 ของโลก พ่ายให้กับคู่ญี่ปุ่นในรอบสองของการแข่งขันแบดมินตันระดับเวิลด์ทัวร์ ซูเปอร์ 750 รายการ “วิคเตอร์ เดนมาร์ก โอเพ่น” เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม
ประเภทคู่ผสม รอบสอง บาส-เฟม พบกับ ฮิโรกิ มิโดริคาวะ-นัตสึ ไซโตะ มืออันดับ 8 ของโลกจากญี่ปุ่น ซึ่งคู่ไทยเคยแพ้มา 1-2 เกมในการดวลกันครั้งเดียวเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ในศึกชิงแชมป์โลก
ผลปรากฏว่า ในสองเกมแรกทั้งสองคู่สู้กันได้อย่างสูสีผลัดกันนำผลัดกันตาม โดยคู่ญี่ปุ่นชนะไปก่อนในเกมแรก 21-18 เกมสองคู่ไทยเบียดเอาชนะในช่วงดิวส์ไปอย่างสนุก 22-20 เสมอกัน 1-1 เกม ก่อนที่ในเกมตัดสิน คู่ญี่ปุ่นจะใช้ความเหนียวแน่นและแน่นอนกว่า เอาชนะไปในที่สุด 2-1 เกม 21-18, 20-22, 21-12 ใช้เวลา 1 ชั่วโมง 9 นาที
สำหรับรายการต่อไปบาส-เฟมจะลุยศึกเวิลด์ทัวร์ ซูเปอร์ 750 รายการ “เฟร้นช์ โอเพ่น” วันที่ 21-26 ตุลาคม ที่ประเทศฝรั่งเศส
ขอบคุณภาพจาก Badminton Photo