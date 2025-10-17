ยูยิตสูประกาศกร้าวโกย 10 ทองซีเกมส์ ลุ้นเก็บเหรียญแรกให้ทัพนักกีฬาไทย
ยูยิตสูไทย มุ่งมั่น เตรียมใช้ศึกชิงแชมป์โลก 2025 เก็บประสบการณ์ต่อยอดสู่ซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ซึ่งวางเป้าหมายไว้ 10 เหรียญทอง รศ.ดร.ชาญชัย สุขสุวรรณ์ นายกสมาคมกีฬายูยิตสูแห่งประเทศไทย หวัง ยูยิตสู ประเดิมเก็บเหรียญแรกให้ทัพไทย ในวันที่ 10 ธันวาคม 2568 เหมือนที่ทำได้ในซีเกมส์ครั้งก่อน
รศ.ดร.ชาญชัย สุขสุวรรณ์ นายกสมาคมกีฬายูยิตสูแห่งประเทศไทย เปิดเผยถึงความพร้อมในการเตรียมนักกีฬายูยิตสูทีมชาติไทย ชุดเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม 2568 ซึ่งประเทศไทย เป็นเจ้าภาพที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดชลบุรี และจังหวัดสงขลา ว่า ตอนนี้ทุกอย่างมีความพร้อมหมดแล้ว หลังจากเก็บตัวในระยะยาว 1 ปีเต็ม ภายใต้การสนับสนุนจาก การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ทั้งด้านงบประมาณ และวิทยาศาสตร์การกีฬา โดยระหว่างวันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2568 ประเทศไทย จะได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันยูยิตสูชิงแชมป์โลก ที่อินดอร์ สเตเดี้ยม หัวหมาก ซึ่งมีแข่งขันตั้งแต่รุ่นยุวชน เยาวชน ประชาชน และอาวุโส นับเป็นโอกาสที่ดีในการเก็บประสบการณ์ และประเมินผลงานของนักกีฬาต่อยอดไปลุ้นแชมป์ซีเกมส์ ครั้งที่ 33
นายกสมาคมกีฬายูยิตสูแห่งประเทศไทย กล่าวต่อว่า ซีเกมส์ในบ้าน เราคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมเป็นอย่างดี และมีพี่น้องชาวไทยคอยให้กำลังใจ น่าจะทำให้สามารถตั้งความหวังได้ถึง 10 เหรียญทอง จากที่มีการชิงชัยทั้งหมด 18 เหรียญทอง พร้อมกับหวังว่านักกีฬายูยิตสู จะสามารถคว้าเหรียญทองแรก ประเดิมเอาฤกษ์เอาชัยให้กับทัพนักกีฬาไทย ในวันที่ 10 ธันวาคม 2568 เหมือนกับที่ทำได้ในซีเกมส์ ครั้งที่ 32 ที่ประเทศกัมพูชาได้อีกด้วย
“คู่ต่อสู้ในซีเกมส์ครั้งนี้มี เวียดนาม ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย ที่ดูใกล้เคียงกัน แต่ก็ยังมั่นใจว่านักกีฬายูยิตสูไทย ซึ่งมีความมุ่งมั่นเป็นอย่างมากจะทำผลงานได้ตามเป้าหมาย และเป็นเจ้าเหรียญทองในกีฬาชนิดนี้เหมือนกับในซีเกมส์ ครั้งที่ 32 ที่ประเทศกัมพูชา จะไม่ทำให้แฟนกีฬาทั่วประเทศที่ส่งใจเชียร์ผิดหวังอย่างแน่นอน” รศ.ดร.ชาญชัย กล่าว
สำหรับกีฬายูยิตสู ในกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 กำหนดแข่งขันวันที่ 10-13 ธันวาคม 2568 ที่สนามมหาวิทยาลัยรังสิต มีชิงชัยทั้งสิ้น 18 เหรียญทอง จาก เนวาซา (Newaza) 7 เหรียญทอง, ต่อสู้ 4 เหรียญทอง และ ดูโอ้ 7 เหรียญทอง