กกท. จัดเสวนา ทิศทางกีฬามวยไทย ขับเคลื่อนมวยไทยสู่เวทีโลก สร้างเศรษฐกิจยั่งยืน
ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เป็นประธานในงานกิจกรรมการเสวนา “ทิศทางกีฬามวยไทย” ส่งเสริมกีฬามวยไทยในการก้าวสู่เวทีโลก สร้างรายได้ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทยให้ยั่งยืน โดยมี นางโปรดปราน สมานมิตร รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย และคณะผู้บริหาร กกท. ร่วมงาน
ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. กล่าวว่า กกท.ได้กำหนดยุทธศาสตร์สำคัญในการขับเคลื่อนกีฬามวยไทย 4 ด้าน ได้แก่
1.การกำกับดูแล ส่งเสริม และคุ้มครองกีฬามวยให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและสวัสดิการของบุคลากรในวงการมวยไทย
2.การยกระดับมาตรฐานกีฬามวยไทย ครอบคลุมผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน การจัดการแข่งขัน และการเรียนการสอน พร้อมจัดตั้ง “สถาบันมวยไทยแห่งชาติ” เพื่อทำหน้าที่รับรองมาตรฐานบุคลากรและองค์ความรู้ในอนาคต
3.การเผยแพร่ อนุรักษ์ และส่งเสริมภาพลักษณ์มวยไทย ให้เข้าถึงประชาชนกลุ่มใหม่ ทั้งสายสุขภาพและไลฟ์สไตล์ สร้างความนิยมผ่านกิจกรรม สื่อสร้างสรรค์ และการบูรณาการกับสินค้า แฟชั่น ภาพยนตร์ และการท่องเที่ยว
4.การผลักดันมวยไทยสู่กีฬาอุตสาหกรรม ด้วยระบบฐานข้อมูลคุณภาพและเทคโนโลยีดิจิทัลแบบ Real-Time เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวเชิงกีฬา
ทั้งนี้ การพัฒนากีฬามวยไทยต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อขับเคลื่อนให้มวยไทยเติบโตอย่างยั่งยืน สร้างคุณค่าให้กับประเทศทั้งด้านวัฒนธรรม กีฬา และเศรษฐกิจ
ภายในงานยังได้รับเกียรติจาก นายอินทเดช พิทักษ์สรยุทธ บรรยายพิเศษในหัวข้อ “Cool Muaythai มวยไทยเท่แท้ บูรณาการความรู้” และการเสวนาเรื่อง “ทิศทางการส่งเสริมกีฬามวยไทยในการก้าวสู่กีฬาระดับโลก” จากบุคคลในวงการกีฬามวย และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง อาทิ เป้–อารักษ์ อมรศุภศิริ ผู้ร่วมก่อตั้งแบรนด์เสื้อผ้า “ลงนวมบอยส์ (Long Nuam Boyz)”, ตอง–ธัญชนก ไทยมณี อินฟลูเอนเซอร์สายมวยไทย, เอก ชุมพร นักพากย์มวย และผู้สื่อข่าวกีฬามวย มาร่วมพูดคุยเรื่อง การสร้างอิทธิพล และแรงจูงใจด้านสื่อ สู่มูลค่าเพิ่มในอุตสาหกรรมกีฬามวยไทย ปิดท้ายด้วยการเสวนาหัวข้อ “ความต้องการในการส่งเสริมนักกีฬามวยไทย สู่ความเป็นมืออาชีพในระดับสากล” จาก หนึ่งล้านเล็ก จิตรเมืองนนท์ อดีตแชมป์และนักมวยยอดเยี่ยมสนามลุมพินี
สำหรับการเสวนาครั้งนี้สะท้อนเจตนารมณ์ของกกท. ในการพัฒนาและส่งเสริม “มวยไทย” ให้คงความเป็นเอกลักษณ์ของชาติ ควบคู่กับการยกระดับสู่สากล เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน