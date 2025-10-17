สมาคมศิษย์เก่าเซนต์คาเบรียล จัดงานวิ่ง เอสจี รัน 2025 ผ่านแลนด์มาร์คสำคัญใน กทม. 19 ต.ค.
สมาคมศิษย์เก่าเซนต์คาเบรียล จัด วิ่งเพื่อครู SG RUN FOR OUR TEACHERS 2025 (เอสจี รัน ฟอร์ อาวเว่อร์ ทีชเชอร์ 2025) ครั้งที่ 6 ในวันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม 2568 ใช้เส้นทางผ่านแลนด์มาร์คที่สำคัญของ กทม. เพื่อนำรายได้ มอบให้กับ ครูอาจารย์เกษียณ
ภารดา ดร.สุรกิจ ศรีสราญกุลวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์คาเบรียล เป็นประธานแถลงข่าว กิจกรรมวิ่งเพื่อครู SG RUN FOR OUR TEACHERS 2025 (เอสจี รัน ฟอร์ อาวเว่อร์ ทีชเชอร์ 2025) ครั้งที่ 6 ที่หอประชุมตึกเดอร์มองฟอร์ต โรงเรียนเซนต์คาเบรียล กรุงเทพฯ ร่วมด้วย ดร.สุมิตร เพชราภิรัชต์ นายกสมาคมศิษย์เก่าเซนต์คาเบรียล, จรีรัตน์ บุญปก นายกสมาคมผู้ปกครองและครูเซนต์คาเบรียล ตัวแทนครูอาวุโส ตัวแทนครูปัจจุบัน และ กฤตพงศณ์ ชวาลดิฐ ศิษย์เก่ารุ่น SG67 (เอสจี 67) ประธานจัดงาน
นอกจากนี้ มี ตัวแทนจากผู้สนับสนุนหลักการจัดงานได้แก่ตัวแทนจาก บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด โดย รวินทร์ ชมพูนุชธานินทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มประชาสัมพันธ์ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ร่วมด้วย บริษัท โอมาซซ์ โฮลดิ้ง จำกัด, เครื่องดื่มเกลือแร่ สปอนเซอร์ ในกลุ่มธุรกิจ ทีซีพี,, ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน), บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด มหาชน, บริษัท วิทัล ไลฟ์ จำกัด และแขกผู้มีเกียรติต่างๆ มาร่วมงานมากกว่า 100 ท่าน
งานวิ่งเพื่อครู SG Run (เอสจี รัน) จัดโดยสมาคมศิษย์เก่าเซนต์คาเบรียล โดยได้รับความร่วมมือจาก สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเซนต์คาเบรียล และโรงเรียนเซนต์คาเบรียล มีขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม 2568 เวลา 04.00 น. ออกสตาร์ทที่โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ใช้เส้นทางผ่านแลนด์มาร์คที่สำคัญและงดงามได้แก่ พระบรมรูปทรงม้ารัชกาลที่ 5 ถนนราชดำเนิน ลานพลับพลาเจษฏาบดินทร์ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย สนามหลวงโดยระยะการแข่งขันจะมี 4 ระยะได้แก่ 10 กิโลเมตร, 4 กิโลเมตร, 400 เมตร และสภากาแฟ
วิ่ง SG Run (เอสจี รัน)จัดครั้งแรกในปี 2560 เป็นกิจกรรมต่อเนื่องของชาวเซนต์คาเบรียล มาจนถึงครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 6 วัตถุประสงค์ของการจัดงาน จะมีการมอบเงินรายได้ทั้งหมดหลังจากหักค่าใช้จ่าย สมทบทุนมอบให้กับ ครูอาจารย์โรงเรียนเซนต์คาเบรียลอาวุโส เกษียณอายุที่ยังมีชีวิตอยู่ กองทุนศิษย์คิดถึงครูของสมาคมศิษย์เก่าเซนต์คาเบรียล และกองทุนสวัสดิการครูปัจจุบัน
ภารดา ดร. สุรกิจ ศรีสราญกุลวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์คาเบรียล กล่าวว่า บรรดาศิษย์เก่ายังคงไม่ลืม โรงเรียน คุณครู ทั้งคุณครูเกษียณ และครูปัจจุบัน ทำให้ทุกคน มาร่วมแรงร่วมใจจัดงานนี้ให้ประสบสำเร็จจากครั้งแรกจนถึงปีนี้เป็นครั้งที่ 6
ดร.สุมิตร เพชราภิรัชต์ นายกสมาคมศิษย์เก่าเซนต์คาเบรียล กล่าวว่า จากความประทับใจในการจัดงาน SG Run (เอสจี รัน) ครั้งแรก จนประสบผลสำเร็จตั้งแต่ครั้งแรก จนถึงครั้งนี้ ทุกคนมาช่วยกันทำประโยชน์แก่โรงเรียนเซนต์คาเบรียลอันเป็นที่รักของเรา
กฤตพงศณ์ ชวาลดิฐ ศิษย์เก่ารุ่น SG67 (เอสจี 67) ประธานจัดงาน กล่าวว่า ทีมผู้จัดงาน รวมพี่ๆน้องๆ ในแต่ละรุ่นรวมตัวกัน เป็นทีมงานหลักในจัดงานที่สำคัญนี้ เพื่อคุณครู มาสเตอร์ และโรงเรียนของเรา ปีนี้ประสบความสำเร็จในการหาผู้สนับสนุนตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
ความโดดเด่นของงานวิ่งนี้คือในระยะมินิมาราธอน 10 กิโลเมตร จะเป็นหนึ่งในเส้นทางที่สวยที่สุดในกลางเมืองกรุงเทพมหานคร โดยการวิ่งจะออกจากจุดปล่อยตัวภายในโรงเรียน เส้นทางผ่านแลนด์มาร์คที่สำคัญและงดงามได้แก่ พระบรมรูปทรงม้ารัชกาลที่ 5 เส้นทางวิ่งผ่านถนนราชดำเนินนอก ต่อถนนราชดำเนินกลาง ผ่านลานพลับพลาเจษฏาบดินทร์ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เข้าถนนราชดำเนินในผ่านสนามหลวง ตรงเข้าถนนสนามไชย กลับตัวบริเวณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กลับผ่านเส้นทางเดิม ผ่านอาคารสหประชาชาติ ตามเส้นทางกลับสู่โรงเรียน
สำหรับ ระยะวิ่ง มี 4 ระยะได้แก่ 10 กิโลเมตร, 4 กิโลเมตร, 400 เมตร และสภากาแฟ สำหรับสภากาแฟ เป็นระยะพิเศษ สำหรับศิษย์เก่า ที่ไม่สะดวกเดินวิ่งอาจจะอายุมากขึ้น แค่ออกสตาร์ท ก็เข้าเส้นชัยทันทีได้เหรียญเลย แต่แค่มาร่วมกิจกรรมพูดคุยกัน มีการเสียเงินค่าสมัคร เหมือนระยะอื่นๆ
ในด้านความปลอดภัยในเส้นทาง และในโรงเรียน จะมีรถพยาบาลจากทีมบุคลากรการแพทย์จากเครือโรงพยาบาลเจ้าพระยา ประจำจุดต่างๆ มีแพทย์ และบุคคลากรทางการแพทย์ที่เป็นศิษย์เก่าฯ รวมถึงอาสาสมัครนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ที่ผ่านการฝึกอบรม Medical Science Program (MSP) การปฐมพยาบาล การ CPR (ซีพีอาร์) มาร่วมวิ่งในเส้นทาง ทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ
ในด้านกิจกรรมภายในโรงเรียน ทางโรงเรียนเซนต์คาเบรียลให้การสนับสนุน ทั้งในเรื่องสถานที่และบุคลากรอย่างเต็มที่ และในงานนี้ได้เตรียมอาหารอร่อยมากมายเพียงพอสำหรับนักวิ่ง
งานวิ่งจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม 2568 คาดว่าจะมีนักวิ่งมาร่วมกิจกรรมประมาณ 2,500-3,000 คน เริ่มงานตั้งแต่ เวลา 04.00น. เป็นต้นไป รายละเอียดของงานติดตามได้ ที่เว็บไซด์ www.sgrun4teachers.com