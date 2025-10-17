กกท. จัดงานคล้ายวันสถาปนา ครบรอบปีที่ 61 ก้าวสู่ปีที่ 62
ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. เป็นประธานในวันคล้ายวันสถาปนาการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ครบรอบปีที่ 61 ก้าวสู่ปีที่ 62 โดยมี นายสุรศักดิ์ เกิดจันทึก รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายฝ่ายส่งเสริมกีฬา, นางโปรดปราน สมานมิตร รองผู้ว่าการ กกท. กีฬาอาชีพและกีฬามวย, นายแพทย์มีชัย อินวู๊ด รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายบริหาร, นายปรีชา ลาลุน รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา พร้อมทั้ง ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ กกท. ร่วมงาน ที่อินดอร์สเตเดียม หัวหมาก เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม
การกีฬาแห่งประเทศไทย เรียกโดยย่อว่า “กกท.” มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “SPORTS AUTHORITY OF THAILAND” หรือ “SAT” จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติ การกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2528 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2528 เป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางการกีฬา ให้ประสบความสำเร็จในการแข่งขันกีฬาเพื่อความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ และสามารถต่อยอดสู่ระดับอาชีพ และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ
ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา กกท. ครบรอบปีที่ 61 ในปีนี้ กกท. ได้จัดกิจกรรม โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 08.10 น. เป็นพิธีสักการะพระพุทธรูปประจำ กกท., พระพรหม, พระภูมิชัยมงคล ณ บริเวณหอพระ และรูปหล่อหลวงสุขุมนัยประดิษฐ์ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท., เวลา 09.10 น. เป็นพิธีสงฆ์ จากนั้นในเวลา 10.30 น. เป็นพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ผู้บริหาร ประจำปี 2565, พิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มวิริยะอุทิศแก่พนักงานที่ปฏิบัติงาน ครบ 30 ปี, 25 ปี และ 15 ปี, การมอบรางวัลแก่พนักงานและผู้ช่วยปฏิบัติงานที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2568 และการมอบรางวัลและเกียรติบัตรผู้ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตราสัญลักษณ์ วันคล้ายวันสถาปนา กกท. ครบรอบปีที่ 61 โดยมีรายชื่อผู้ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้
รายนามผู้รับมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ผู้บริหาร ประจำปี 2565 ประกอบด้วย
ชั้นจัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)
นางโปรดปราน สมานมิตร
ชั้นจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.)
นายมีชัย อินวู๊ด, นายสาคร หอมวัฒนวงศ์, นายอัครวิทย์ จิ๋วนารายณ์, นายมนัสชัย ทรรพพนันทน์
ชั้นเบญจมาภรณ์ช้างเผือก (บ.ช.)
นายธำรงศรี สู่พานิช, นายพรประสิทธิ์ เล็กสุทธิ์, นางสาวเยี่ยมศรี สีแดง, นายวิทยา วิศรุตโสภณ, นายสมพงษ์ เจริญปรุ, นายสายัณห์ มัครมย์, นายสุรธี สุทธิโสภาพันธ์, นายอัครพล พึ่งธรรม
ชั้นเบญจมาภรณ์มงกุฎไทย (บ.ม.)
นายจิตติภูมิ ศิริอินทร์, นายชินวัฒน์ คำหวาน, นายมนัส มะเส, นางรจนา ไชยเสนา
ผู้รับมอบเกียรติบัตร และเข็มวิริยะอุทิศ พนักงานที่ปฏิบัติงานครบ 15 ปี ประกอบด้วย นายดำรง ไชยเสนา, นายพิพัฒน์ ภริตานนท์, นางสาวศิริกัญญา จันทร์รอด, นายปณิธาน จรมาศ, นางสาวทิพวรรณ ทรัพย์สาตร์, นายชาญยุทธ คำหวาน, นางสุวารินทร์ เชื้อสมัน, นางสาวสิริลักษณ์ ทองวิลัย, นายจักรกฤษณ์ ปีอาทิตย์, นายวุฒิชัย พรหมภิราม, นางสาวสุวลี บัวแก้ว, นายเฉลิมชัย แสงใส, นางสาวอรภาณีย์ รุ่งพรเจริญพงษ์, นางสาวโฉมงาม สิทธิธรรม, นางสาวอารี วาสนาสิทธิ์, นางสาวสุทธิรัตน์ รักษ์วงศ์, นางสาวสุมินตรา จินดาขัด, นางสาวจงรัก สีลาโพธิ์, นายคติพจน์ แก้วแสนเมือง, นายทัศนะ ไตรรัตน์, นางสาววันขวัญ โฆษะโก, นางสาวกษมา ซื่อสกุลไพศาล, นางสาวเงางาม สินสดวก, นายชนาธิป ปราบโรค, นายพัชรพงศ์ วิริยธรรมเจริญ, นางสาวพิมพิชญ์ชนก พันชน, นายพีระวัฒน์ มงคลศิลป์, นางสาววิภารัตน์ บัญญัติ, นายปฐม ศันสนะพิทยากร, นายชนินทร์ คุ้มใหญ่โต, นายณรงค์ โสภารัตน์, นายสุเมธ ไชยชนะ, นายเกียรติพงศ์ บุญเกิดไวย์, นางสาวภารดี สุทธิประดิษฐ์, นางสาวจุฑามาส ผดุงวงศ์, นางสายสุนีย์ พรอินทร์, นางสาวกรรณิกา พันธุ์นุกูล, นางกฤตยา นราวงษ์, นางสาววิลาสินี เทพษร, นางกนกศิริ เพชรประดับ, นางสาวนภารินทร์ ชัยงาม, นายจีรศักดิ์ กองเกิด, นายพิเชฐ สุวรรณพันธ์, นางสาวจุตินภา หนักแน่น, นางสาวจุฑาทิพย์ อนันตสกุลวงศ์, นางสาวณัฐกานต์ คำวัตร, นางสาววิภาวดี เพชรกี่, นายสุวิทย์ คงประเสริฐ
ผู้รับมอบเกียรติบัตร และเข็มวิริยะอุทิศ พนักงานที่ปฏิบัติงานครบ 25 ปี ประกอบด้วย นายมีชัย อินวู๊ด ,นางสาวคู่ฟ้า ศุขเกษม ,นางสาวดวงดาว มูลศิริ, นายอุรพันธ์ ชัยศุภวรรณ, นายมนัส มะเส, นางภสพร พูลทองคำ, นางลลิดา ภักดีคีรีไพรวัลย์, นายฤทธิโรจน์ สุขสุฤทธิ์
ผู้รับมอบเกียรติบัตร และเข็มวิริยะอุทิศ พนักงานที่ปฏิบัติงานครบ 30 ปี ประกอบด้วย นายเกื้อ ชูศรี, นายสำอาง เบ้าช้างเผือก, นางรัชนี โพธิเจริญ, นางสาวชลันดา ชอบจิตร, นายมนต์ชัย ภูก๊ก, นายสมปอง จันทรี, นางมงคล ศรีสวัสดิ์, นางสาวผกากรอง อุตสานนท์, นางสาวพัณณ์วลัย โฉมยงค์, นายพาณิชย์ สินสุข, นางภาวิณี พลีสุดใจ, นายวิทยา วิศรุตโสภณ, นายชัยวัฒน์ อรรถอินทรีย์, นายศุภโชค รุ่งทรัพย์เพิ่มทวี, นายสุรธี สุทธิโสภาพันธ์, นางชญาณ์นันท์ เชื้อศิริถาวร, นางสาวทัศนีย์ ศรีไสว, นางรัชนีวรรณ บุญน้อม, นางสาวศรีสุรีย์ ธันยไชยเดช
ผู้รับรางวัลพนักงานที่มีผลงานดีเด่น ประจําปี 2568 ประกอบด้วย นางสาวสุปรียา เจตน์แจ้งจิตต์, นางสาวอมรรัช จ้อยเล็ก, นางสาวฤทัยรัตน์ คงมา, นางสาวยุวธิดา วงสมบัติ, นางพิไลลักษณ์ กุลกิติเกษ, นางสาวขวัญดาว ชัยศุภวรรณ, นางณัฐวดี จันทรมงคล, นางสาวอรดา สงจันทร์, นายเทอดศักดิ์ ศรีพุ่ม, นายนภนต์ กุลกิติเกษ, นายนันทพล ทองนิลพันธ์, นายอภิชัย นราวงษ์, นางอะภัยรัช สุนนานนท์, นางสาวปุณยวีร์ วชิรวรรณาภาส, นายพิชัย สวนอาษา, นางสาวจาฏพัจน์ เกิดช่วง, นายสุรเจษฐ์ พรหมธารี, นางสาวสุพร นิลทะรัตน์, นางสาววนันญา รัตนพันธุ์, นายปรมินทร์ พึ่งเดช, นายพันธุ์เทพ ม่วงช่วง
ผู้รับรางวัลผู้ช่วยปฏิบัติงานที่มีผลงานดีเด่น ประจําปี 2568 ประกอบด้วย นางสาวมณีรัตน์ ยอดสุรางค์, นางสาวศุทธวีร์ ม่วงชื่น, นายธนดล กาบแก้ว, นายภานุวิชญ์ แสงศรี, นางสาวขวัญพิชชา กิ่งกัน, นางสาวกิติภรณ์ ตั้งจิตคำนวณการ, นางสาวอรณัฐ ปิยะจารุวัฒน์, นายศุภโชค มั่นใจตน, นางสาวเกสรา พานิชปฐมชัย, นางสาวรัสรินทร์ ตันติศิวรักษ์, นายพรกมล วงศ์วิวัฒน์, นางสาวบุญฑริกา เจียรนัยวิวัฒน์, นางสาวสุรัสวดี พูนสุข, นายชัยวุฒิ อิศรางกูร ณ อยุธยา, นางสาวมาริสา หนองแพล, นายจำรัส บัววงค์, นางสาวสุภาภรณ์ สายบุตร, นายชลสิทธิ์ ขวัญเชิด, นางสาวณัฐกานต์ อินทะขันธุ์, นางสาวสุภาภรณ์ ประดับทอง, นางสาวละอองดาว สุมา
ผู้รับรางวัลการประกวดตราสัญลักษณ์วันคล้ายวันสถาปนา กกท. ครบรอบปีที่ 61 ได้แก่ นายพงศธร เต็งพงศธร