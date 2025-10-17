ชงรัฐบาลเคาะซีเกมส์เปิดให้แฟนกีฬาเข้าชมฟรีทุกชนิดกีฬา
ความเคลื่อนไหวของการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทย เป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม 2568 โดยก่อนหน้านี้เตรียมจะเปิดให้ประชาชนชาวไทยเข้าชมฟรี เว้นบางชนิดกีฬายอดนิยม อย่างวอลเลย์บอล หรือ ฟุตบอล ที่อาจมีการจำหน่ายตั๋ว
ล่าสุด ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เปิดเผยว่า ในเรื่องการเข้าชมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ไทยเป็นเจ้าภาพในเดือนธันวาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน เตรียมพิจารณาว่าจะเปิดให้ชมฟรีทั้งหมดเลยหรือไม่
“เรื่องนี้ยังต้องรอรัฐบาลเคาะอีกที ในการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ทั้งนี้เมื่อเปลี่ยนรัฐบาล เรื่องเหล่านี้จะถูกนำมาพิจารณาโดยเร็ว และประธานคณะกรรมการฯ คือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จะประกาศ
“แต่ยืนยันว่าเรามีโควต้าแน่นอน สำหรับเด็กนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่ด้อยโอกาสต่างๆ ส่วนพี่น้องประชาชนทั่วไป ขอให้รอ คณะกรรมการจัดการแข่งขันพิจารณาก่อน และจะมีการประกาศอีกทีว่า จะให้ชมฟรีหมดเลย หรือเก็บค่าชมบางประเภท” ดร.ก้องศักด กล่าว พร้อมทั้งระบุว่า กรณีการเข้าชมฟรี ก็ต้องมาจัดการระบบต่างๆ เช่นต้องมีการลงทะเบียนก่อนเพื่อจำกัดที่นั่ง เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเพื่อความปลอดภัย
ก่อนหน้านี้ ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานจากแหล่งข่าวว่า กีฬาที่จะเปิดให้แฟนกีฬาชมฟรีคือ ฟุตบอล และฟุตซอล ทั้งชาย และหญิง ขณะเดียวกัน ก็มีความเป็นไปได้สูง ที่จะเปิดให้ชมฟรีในกีฬาทุกชนิด