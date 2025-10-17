ช่อง 8 เปิดศึกกำปั้น 3 สังเวียน สุดโหด ตลอดสุดสัปดาห์เดือนตุลาคม
ช่อง 8 ในเครือ อาร์เอส กรุ๊ป พร้อมเดินหน้าระเบิดศึกความมันกลางสังเวียนเดือดต่อนเนื่อง ส่ง 3 รายการมวยไทยสุดสัปดาห์ ให้แฟนมวยได้มันแบบไม่มีพักตลอดเดือนตุลาคมเริ่มที่ วันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม กับรายการ LWC SUPER CHAMP (ลุมพินีเวิลด์ แชมเปี้ยนชิพ ซุปเปอร์แชมป์) เวลา 17.30 น. และวันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม กับรายการ มวยดีวิถีไทย เวลา 12.30 น. และรายการ THAI FIGHT LEAGUE เวลา 18.00 น. ใครชอบความดุดันเร้าใจห้ามพลาด ซึ่งแฟน ๆ สามารถติดตามความสนุกดังนี้
ศึกแรกเปิดหัวด้วย รายการ LWC SUPER CHAMP (ลุมพินีเวิลด์ แชมเปี้ยนชิพ ซุปเปอร์แชมป์) ถ่ายทอดสดจากลุมพินี มวยไทย อารีน่า (LUMPINEE MUAYTHAI ARENA) ถนนรามอินทรา สัปดาห์นี้พบกับความเข้มข้น สุดระห่ำของ “ศึกมวยรอบเงินไชโย” 8 Man Tournament พิกัด 150 ปอนด์ ส่วนคู่เอก เป็นการพบกันกำหนด 5 ยก พิกัด 133 ปอนด์ ระหว่าง “โยซิน อาลาลีจิ” สิงห์ทะเลทราย จากอิรัก พบ “ออสก้า แคมเบียกี” มักโรนีพันธุ์เดือด พร้อมด้วยคู่มวยประกอบรายการสุดระทึก ประกอบด้วย
มวยรอบเงินไชโย “ธนูเพชร ว.เทคโนหลวงปู่สรวง” พบ “ตูฟิค ชาบิบี” (โมร็อกโก) พิกัด 150 ปอนด์
มวยรอบเงินไชโย “แสงเพชร ลูกบุญมี” พบ “อาฮัด วาร์เกเอียน” (อิหร่าน) พิกัด 150 ปอนด์
“ตาเลห์ อาลีเยฟ” (อาเซอร์ไบจาน) พบ “เทียนีเฮา วอร์เรน” (ฝรั่งเศส) พิกัด 169 ปอนด์
“กฤษณา กฤษณามวยไทย” พบ “อุสซามา ดัดดา” (โมร็อกโก) พิกัด 143 ปอนด์
“ปิ่นเพชร ม.ราชภัฏโคราช” พบ “เชียร์ แฟร์เท็กซ์” (อิสราเอล) พิกัด 115 ปอนด์
ศึกสองลุยแหลกกันต่อเนื่อง รายการ มวยดีวิถีไทย ร่วมส่งเสริมศิลปะการต่อสู้ประจำชาติ กับการแข่งขันชกมวยไทย 5 ยก พบ นักมวยระดับแชมป์เปียนจากหลากหลายเวที และดาวรุ่งทั้งภูธร นครบาล ที่ล้วนคัดสรรมาเพื่อส่งต่อความมันกันแบบไร้ขีดจำกัด ถ่ายทอดสดจาก เวทีมวยกองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์) สัปดาห์นี้คู่เอก เป็นการชกกันระหว่าง “เดอะถัง โชคกิตติพัฒน์ฟาร์ม” จอมตะลุยสายเดือด เปิดโอกาสให้ “เพชรสามารถ เมืองผาภูมิ” เพชฌฆาตเสียงเหน่อ แก้มืออีกครั้ง พิกัด 120 ปอนด์ ส่วนรองคู่เอก “เมาคลีเล็ก เพชรสี่หมื่น” คนป่าจอมแกร่ง พบ “เพชรสองภาค ป.ประวิทย์” รถถังเมืองนนท์ พิกัด 120 ปอนด์
เสริมความมันส์กับคู่มวยอีก 3 คู่ “จาวาร์ด สิงห์บุรีไฟต์คลับ” พบ “ทับหมิงคา ทายาทลูกงูเห่า พิกัด 114 ปอนด์ , “ก้องสองยาง ศูนย์กีฬาหัวฝาย” พบ “ดางเกยชัย ศิษย์แก้วประพล”พิกัด 114 ปอนด์ และ“มังกรจิ๋ว ทายาทลูกงูเห่า”พบ“แทนคุณ แสงมรกต”พิกัด 102 ปอนด์
ปิดจ็อบสุดสัปดาห์ด้วยศึกเข้มข้น รายการ THAI FIGHT LEAGUE ถ่ายทอดสดจากเวทีมวย WORLD SIAM STADIUM ตะวันนา บางกะปิ สัปดาห์นี้เตรียมเดือดไปกับการแข่งขันรอบรองชนะเลิศมวยรอบ “ไข่มุกคาดเชือก 2025” ใครแพ้ตกรอบทันที “เพชรเอก” ตัดเชือกกับ “โพย่า” และ “เซเยดชาโฮ” ตัดเชือกกับ “สิงห์ขาว” พร้อมคู่มวย SUPER FIGHT ให้ลุ้นเดือดอีก 5 คู่ นำโดย ฉลามดำ, ฟ้านิมิต, สุรินทร์ รวมถึง 2 มวยขาลุยจากเรือนจำเขาบิน ที่เคยสร้างความเร้าใจมาแล้วทั้ง เผด็จศึก และ สิงห์สมุทร
ดังนั้นแฟนมวยเตรียมปักหมุดเดือด ห้ามพลาดชม 3 รายการมวยไทยสุดสัปดาห์ การันตีความมันส์ที่สุดระดับประเทศ ในรายการ LWC SUPER CHAMP (ลุมพินีเวิลด์ แชมเปี้ยนชิพ ซุปเปอร์แชมป์) ในวันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม เวลา 17.30 น. และ 2 รายการสุดมันส์ในวันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม กับรายการ มวยดีวิถีไทย เวลา 12.30 น. และ รายการ THAI FIGHT LEAGUE เวลา 18.00 น. ทางช่อง 8 กดเลข 27 ที่มีรายการมวยไทยมากที่สุด