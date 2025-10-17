เปิดศึกบาสเกตบอลเยาวชนชายไฮไลต์รุ่น ยู17 SIAM RAPTOR 1 ปะทะ AEK BANG PU
คู่เอกสุดเดือด SIAM RAPTOR 1 ปะทะ AEK BANG PU บรรยากาศสุดคึกคักต้อนรับวันแรกของการแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนชายรุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี ‘THE BOYS’ INVITATIONAL 2025 ชิงถ้วยเกียรติยศจาก ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-20 ตุลาคม 2568 ณ สนามกีฬาในร่ม โรงเรียนนานาชาติชาร์เตอร์ ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร พิธีเปิดอย่างเป็นทางการ
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม ขบวนนักกีฬาบาสเกตบอลเยาวชนชายจากทั้งในและต่างประเทศทยอยเข้าสู่สนาม ท่ามกลางสีสันและเสียงเชียร์สุดคึกคักจากผู้ปกครองและผู้ชมรอบสนาม
พิธีเปิดได้รับเกียรติจากผู้แทนภาครัฐและผู้ควบคุมการแข่งขันระดับนานาชาติร่วมงาน อาทิ นางสาวอภิญญา มีสามเสน ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายตรอง ศิริวรรณ หัวหน้างานวิเคราะห์และพัฒนากีฬาเป็นเลิศ กล่าวถึงวิสัยทัศน์และเจตนารมณ์ของการแข่งขัน
ในพิธีเปิด นางสาวชูพิศ ชุติธรรม ผู้อำนวยการอาวุโสโครงการแข่งขัน ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของรายการว่า “การแข่งขันครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมศักยภาพของเยาวชนไทย ยกระดับมาตรฐานบาสเกตบอลให้ทัดเทียมระดับนานาชาติ และเป็นเวทีเปิดโอกาสให้นักกีฬาได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่” ทางด้าน นางสาวอภิญญา มีสามเสน กล่าวเพิ่มเติมว่า “‘THE BOYS’ INVITATIONAL 2025 ถือเป็นเวทีสำคัญที่ช่วยผลักดันเยาวชนไทยให้ก้าวสู่ประสบการณ์การแข่งขันระดับนานาชาติอย่างแท้จริง เราให้ความสำคัญกับการส่งเสริมกีฬาในทุกมิติ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และทักษะการแข่งขัน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและต่อยอดความฝันของเยาวชนไทยให้ไกลถึงระดับโลก” ขณะเดียวกัน นายตรอง ศิริวรรณ เน้นย้ำว่า “กีฬาไม่ใช่แค่เรื่องของชัยชนะ แต่เป็นสื่อกลางในการพัฒนาเยาวชนให้มีวินัย ความสามัคคี และทักษะการทำงานเป็นทีม ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของความสำเร็จในอนาคต” พิธีเปิดจบลงด้วยการถ่ายภาพหมู่ร่วมกันเป็นที่ระลึก ท่ามกลางรอยยิ้มและบรรยากาศแห่งความภาคภูมิใจ คู่เอกเปิดสนามสุดมัน เสียงเชียร์ดังกระหึ่มเมื่อศึกคู่ไฮไลต์ระหว่าง SIAM RAPTOR 1 ปะทะ AEK BANG PU การแข่งขันในรุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี เปิดฉากอย่างเข้มข้นตั้งแต่วินาทีแรก เรียกเสียงปรบมือและแรงใจจากแฟนบาสและผู้ปกครองทั่วสนาม โดย SIAM RAPTORS 1 เฉือนชนะไปด้วยสกอร์ 57:55