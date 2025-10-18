ทีมนักตบหนุ่ม-สาว กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ ทะลุเข้ารอบชิงชนะเลิศรอบคัดเลือกภาคใต้
การแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน “เอสโคล่า – DOMESTIC POWER” รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ครั้งที่ 13 (ปีที่ 36) ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2568 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รอบคัดเลือกภาคใต้ ระหว่างวันที่ 11–18 ตุลาคม 2568 ณ ยิมเนเซียมโรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ จังหวัดนครศรีธรรมราช ในประเภททีมชาย รอบรองชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ ตบเอาชนะ โรงเรียนกีฬา อบจ.พังงา 3-0 เซต (25-15, 25-12, 25-8) ทีมนักตบหนุ่มกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ ผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับ โรงเรียน อบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ จ.สงขลา ที่ตบเอาชนะ โรงเรียนนาทวีวิทยาคม จ.สงขลา 3-1 เซต (25-17, 23-25, 28-26, 25-23)
ด้าน ประเภททีมหญิง รอบรองชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ ตบชนะ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 3-0 เซต (25-22, 25-12, 25-21) สาว โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ ผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับ โรงเรียนบ้านวังปริง จ.สตูล ที่ตบเอาชนะ โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) จ.สงขลา 3-1 เซต (19-25, 25-16, 25-17, 25-21)
สำหรับการแข่งขันวันที่ 18 ต.ค. เริ่มที่รอบชิงอันดับ 3 เวลา 09.00 น. ส่วนรอบชิงชนะเลิศ เริ่มเวลา 12.00 น.