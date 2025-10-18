อโมริมรู้สึกดีที่เจ้าของแมนยูไม่เร่งผลงาน แต่ก็ต้องพาทีมฟอร์มดีต่อเนื่องให้เร็วที่สุด
รูเบน อโมริม กุนซือแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด กล่าวถึงการที่เซอร์จิม แรทคลิฟฟ์ เจ้าของร่วมสโมสรปีศาจแดง จะให้โอกาสเขาคุมทีมระยะยาว ซึ่งอาจจะนานถึง 3 ปี เพื่อพาทีมกลับมาสู่ความสำเร็จอีกครั้งว่า การที่เจ้าของสโมสรบอกแบบนั้นเป็นเรื่องที่ดีมากๆ และแรทคลิฟฟ์ก็บอกแบบนั้นอยู่เสมอ แต่ทุกคนรู้ ตัวเองรู้ และเจ้าของสโมสรก็รู้ว่าฟุตบอลมันไม่ได้เป็นแบบนั้น สิ่งสำคัญที่สุดอยู่เกมต่อไป ถึงแม้จะเป็นเจ้าของสโมสรก็ไม่สามารถควบคุมวันพรุ่งนี้ได้
อโมริมคุมแมนยูในศึกพรีเมียรลีกมา 34 นัด และชนะได้เพียง 10 เกมเท่านั้น ที่สำคัญยังไม่สามารถชนะ 2 เกมติดต่อกันได้มาก่อนเลย
กุนซือทีมปีศาจแดงกล่าวอีกว่า การที่เจ้าของออกมาพูดว่าต้องใช้ในการสร้างทีมนั้นเป็นสิ่งที่ดีที่จะทำให้แฟนบอลเข้าใจว่าผู้บริหารเองก็รู้ว่าต้องใช้เวลาพักใหญ่ แต่ในเวลาเดียวกันก็ไม่ค่อยชอบอะไรแบบนี้ เพราะไม่อยากใช้เวลานานมากในการสร้างผลงานที่ดี เนื่องจากจะทำให้มีแรงกดดันเข้ามามากขึ้นเรื่อยๆ การคุมทีมใหญ่ก็ต้องพิสูจน์ให้เห็นผลงานที่ดีได้ทุกสัปดาห์
ทั้งนี้ มแนยูมีโปรแกรมไปเยือนลิเวอร์พูล ที่แอนฟิลด์ ในศึกแดงเดือด วันที่ 19 ตุลาคม เวลา 22.30 น.