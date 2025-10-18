ชล็อตชี้อิซักยังไม่ฟิตเต็มถังทำฟอร์มไม่ปัง
อาร์เน่อ ชล็อต ผู้จัดการทีมลิเวอร์พูล กล่าวถึงอเล็กซานเดอร์ อิซัก กองหน้าสวีเดน ที่ถูกวิจารณ์เรื่องฟอร์มการเล่นว่าไม่ดีเหมือนตอนที่อยู่กับนิวคาสเซิล ยูไนเต็ด ว่า อิซักใกล้เข้าสู่จุดที่มีความฟิตที่ควรจะเป็นแล้ว หลังจากที่ไม่ได้พรีซีซั่นมาเลย แต่ตอนนี้ก็ได้ซ้อมและลงสนามมา 5-6 สัปดาห์แล้ว ส่วนเรื่องของผลงานที่ไม่สามารถยิงประตูให้ทีมชาติสวีเดนใน 2 เกมที่ผ่านมานั้น เข้าใจดีกว่าไม่ได้เป็นไปตามความคาดหวัง รู้ว่าอุตสาหกรรมฟุตบอลเป็นอย่างไร อย่างไรก็ตามถือว่าการพรีซีซั่นของเขาจบลงแล้ว เพราะบางเกมที่เขาลงเล่นได้ 70, 80, 90 นาที ก็ต้องรอดูว่าจะสัปดาห์ถัดไปร่างกายจะเป็นอย่างไร
“ผมรู้ว่าพวกคุณคาดหวังที่จะเห็นอิซักไปเล่นให้ทีมชาติและยิงประตูได้เหมือนกักโป, ฟานไดก์, แม็คอัลลิสเตอร์, โซบอสซไล แต่เขากลับทำไม่ได้ แต่หลังจากนี้ก็รอดูว่าผลงานของเขาจะเป็นอย่างไร” ชล็อตกล่าว