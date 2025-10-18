‘วิว กุลวุฒิ’ พ่าย ‘อเซลเซ่น’ จอดรอบ 8 คนแบดเดนมาร์ก
การแข่งขันแบดมินตันระดับ เวิลด์ทัวร์ ซูเปอร์ 750 รายการ เดนมาร์ก โอเพ่น 2025 ชิงเงินรางวัลรวม 950,000 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 31,350,000 บาท) ที่เมืองโอเดนเซ่ ประเทศเดนมาร์ก เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม เป็นการแข่งขันในรอบ 8 คนสุดท้าย ซึ่งมีนักกีฬาไทยลงสนามเพียงคนเดียว
ประเภทชายเดี่ยว รอบก่อนรองชนะเลิศ “วิว” กุลวุฒิ วิทิตศานต์ มือวางอันดับ 3 ของรายการ และมืออันดับ 3 ของโลก พบกับ วิคเตอร์ อเซลเซ่น มืออันดับ 31 ของโลกจากเดนมาร์ก สถิติการพบกันก่อนหน้านี้ 8 ครั้ง เป็นทาง วิคเตอร์ อเซลเซ่น ที่คว้าชัยชนะไปได้ 7 ครั้ง โดยครั้งล่าสุดคือรอบชิงชนะเลิศในโอลิมปิกเกมส์ 2024
ผลการแข่งขันปรากฏว่า “วิว” กุลวุฒิ วิทิตศานต์ พ่าย คู่ปรับเก่า วิคเตอร์ อเซลเซ่น 1-2 เกม 21-13, 12-21, 18-21 ยุติเส้นทางในศึก เดนมาร์ก โอเพ่น 2025 ไว้เพียงรอบ 8 คนสุดท้าย โดยหลังการแข่งขัน คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ไอโอซีเมมเบอร์ และประธานสหพันธ์แบดมินตันโลก ให้กำลังใจ รัชนก อินทนนท์ หญิงเดี่ยว มือ 9 ของโลก และ กุลวุฒิ วิทิตศานต์ มือ 3 ของโลกชายเดี่ยว ถึงขอบสนาม
สำหรับรายการต่อไปของนักกีฬาแบดมินตัน จะเป็นการแข่งขันในรายการ เฟรนช์ โอเพ่น 2025 รายการระดับ เวิลด์ทัวร์ ซูเปอร์ 750 ชิงเงินรางวัลรวม 950,000 เหรียญสหรัฐ ระหว่างวันที่ 21-26 ตุลาคม 2568 ที่เมืองแรนส์ ประเทศฝรั่งเศส