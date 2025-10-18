‘เอฟวัน’ ฮอตปราบ ‘ติม กาญจน์’ คว้าตั๋วลิ่วเมนดรอว์สกอตติช
การแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพโลกรายการสกอตติชโอเพ่น 2025 รอบคัดเลือก ที่โรบินพาร์คเลเชอร์เซ็นเตอร์ เมืองวีแกน ประเทศอังกฤษ ระหว่างวันที่ 14-17 ตุลาคม ล่าสุด “เอฟวัน” เทพไชยา อุ่นหนู นักสอยคิวมือ 43 ของโลกชาวไทย จัดการเอาชนะรุ่นน้องร่วมชาติอย่าง “ติม กาญจน์” ชัชพงศ์ นาสา มือ 115 ของโลกไปได้ 4-1 เฟรม คว้าตั๋วเข้าไปดวลคิวในศึกสกอตติชโอเพ่น 2025 รอบเมนดรอว์ ที่ประเทศสกอตแลนด์ ในช่วงกลางเดือนธันวาคมได้สำเร็จ แถมในเฟรมที่ 3 ยังทำเซ็นจูรี่เบรก จากการตบไม้เดียว 144 แต้มอีกด้วย จนกลายเป็นเบรกสูงสุดของทัวร์นาเมนต์ในขณะนี้
รายการนี้ ฝ่ายจัดการแข่งขันจะนำเอานักสอยคิวที่มีอันดับ 65 ของโลกลงไปจนถึงอันดับร้อยกว่า รวมถึงมือสมัครเล่นที่ได้สิทธิ์ไวลด์การ์ด (จำนวน 64 คน) ลงดวลคิวตั้งแต่รอบคัดเลือกรอบที่ 1(รอบ 128 คน) โดยผู้ชนะในรอบนี้ (จำนวน 32 คน) จะผ่านเข้ารอบคัดเลือกรอบที่ 2 (รอบ 96 คน) เพื่อไปดวลกับนักสอยคิวที่มีอันดับโลกอยู่ระหว่าง 33-64 ของโลก ที่ได้สิทธิ์มายืนรอในรอบนี้โดยอัตโนมัติ
จากนั้นก็จะนำเอาผู้ชนะจากรอบคัดเลือกรอบที่ 2 จำนวน 32 คนผ่านเข้ารอบเมนดรอว์ไปเพื่อแข่งขันกับมือท็อป 32 ของโลก ที่ได้สิทธิ์ยืนรอในรอบเมนดรอว์โดยอัตโนมัติต่อไป ซึ่งรอบเมนดรอว์(ตั้งแต่รอบ 64 คนไปจนถึงรอบชิงชนะเลิศ) จะแข่งขันกันที่เมืองเอดินบะระ ประเทศสกอตแลนด์ ระหว่างวันที่ 15-21 ธันวาคม
จากชัยชนะดังกล่าว ส่งผลให้ เทพไชยา คว้าตั๋วผ่านเข้าไปดวลคิวศึกสกอตติชโอเพ่น 2025 รอบเมนดรอว์ ที่ประเทศสกอตแลนด์ในช่วงกลางเดือนธันวาคมได้สำเร็จ ส่วน “ติม กาญจน์” ที่ตกรอบนี้ รับเงิน 1,000 ปอนด์(ราวๆ 44,000 บาท) เป็นรางวัลปลอบใจ