กองทุนกีฬา ส่งมอบสนามกีฬา-ไฟส่องสว่างโรงเรียนพื้นที่ห่างไกลที่เชียงราย
กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย ส่งมอบสนามกีฬาและไฟส่องสว่าง พร้อมอุปกรณ์กีฬาในโครงการ “โรงเรียนแห่งความรู้ สุขศาลาแห่งความหวัง“ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กและเยาวชน ในพื้นที่ห่างไกล ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยกุ๊ก อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม ที่ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยกุ๊ก อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้จัดโครงการสนับสนุนและเสริมสร้างการตื่นตัวและการมีส่วนร่วม ของการเล่นกีฬาและการออกกำลังกายของประชาชนผ่านกิจกรรมหรือบริการทางการกีฬา
โดยมีพิธีมอบสนามกีฬา และไฟส่องสว่าง อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การแพทย์ ภายใต้ชื่อ “โรงเรียนแห่งความรู้ สุขศาลาแห่งความหวัง“
งานนี้ได้รับเกียรติจากคุณทนุเกียรติ จันทร์ชุม ผจก.กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ พร้อมด้วย พล.ต.ท.รุ่งโรจน์ ฐากูรปุณยสิริ ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน, คุณธรรมวรรธ วงศ์เจริญยศ กรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด และอนุกรรมการ ด้านสวัสดิการกีฬา, คุณอมรชัย ฮวง ผู้บริหาร VIP พร๊อบพอร์ตี้ จำกัด, พ.ต.อ.ภูมิชาย พันธ์กล้า ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32
ด.ต.เฉลิมชัย สิทธิ ครูใหญ่ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านห้วยกุ๊ก อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย, มนัส บุญจำนงค์ นักชกมวยสากลสมัครเล่น เหรียญทองและเหรียญเงิน โอลิมปิก, อานนท์ นานอก อดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทย, โสรยา พรมหล้า อดีตนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติ ร่วมงานพร้อมเด็กๆ และประชาชนหมู่บ้านใกล้เคียงร่วมงานหลายร้อยคน
โดยในงานนี้ นอกจากเป็นการส่งมอบสนามกีฬา ที่ปรับปรุง ไว้เพื่อให้เด็กๆ เยาวชน ประขาชน ได้ออกกำลังแล้ว ยังมีนักกีฬา ทีมชาติไทย ทั้ง มนัส บุญจำนงค์ อดีตนักมวยสากลสมัครเล่น เหรียญทอง และเงิน โอลิมปิค, อานนท์ นานอก อดีตนักฟุตบอลทึมชาติไทย และโสรยา พรมหล้า อดีตนักวอลเลย์บอลทีมชาติไทยที่เกิดจังหวัดเชียงรายมาร่วมเปิดคลีนิค สอนกีฬาให้กับเด็กๆ ในพื้นที่ด้วย
สำหรับ โครงการ “โรงเรียนแห่งความรู้ สุขศาลาแห่งความหวัง“ เป็นกิจกรรมที่กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย ต้องการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆ ในพื้นที่ห่างไกล และ สร้างความร่วมมือระหว่างกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย กับ โรงเรียนและโรงพยาบาลห่างไกล ด้วย
ในวันที่ 30 ตุลาคม 2568 นี้ กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย จะเดินทางไปมอบสนามกีฬา ไฟส่องสว่างและอุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การแพทย์ แห่งที่ 2 ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอินทรีอาสา (บ้านปาเกอะญอ ) อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี