‘บาร์เซโลน่า’ เปิดบ้านเฉือนหืด ‘คิโรน่า’ 2-1 แซงราชันชุดขาวขึ้นจ่าฝูงลาลีก้า
การแข่งขันฟุตบอลลาลีก้า สเปน ประจำคืนวันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม ไฮไลต์อยู่ที่ บาร์เซโลน่า ทีมอันดับ 2 ของตาราง เปิดบ้านโอลิมปิก หลุยส์ คอมปานี้ รับการมาเยือนของ คิโรน่า ทีมอันดับ 18
เกมนี้เจ้าบ้านบาร์เซโลน่า จัดทัพนำมาโดย เปดรี้, เฟรงกี้ เดอ ยอง, มาร์คัส แรชฟอร์ด, ลามีน ยามาล, อันโตนิโอ “โทนี” เฟอร์นันเดซ
ส่วนคิโรน่า นำมาโดย จอน โซลิส, ออสการ์ จิล และวลาดิสลาฟ วานัต
เกมนี้บาร์เซโลน่า ครองบอลเหนือกว่า หาจังหวะเข้าทำได้มากกว่า ทำท่าจะเสมอกัน 1-1 แต่ช่วงทดเจ็บนาที 90+3 โรนัลด์ อาราอูโฆกลายเป็นฮีโร่ทำประตูให้บาร์ซ่า ทำได้แค่เฉือน คิโรน่า 2-1
บาร์เซโลน่า เตะ 9 นัด มี 22 แต้ม แซง “ราชันชุดขาว” รีล มาดริด ขึ้นไปเป็นจ่าฝูงเรียบร้อยแล้ว ส่วนคิโรน่า เตะ 9 นัด มี 6 แต้ม อยู่โซนท้ายตารางเหมือนเดิม
ส่วนผลคู่อื่น
เซบีย่า แพ้ มายอร์ก้า 1-3
ผลกัลโช่ เซเรีย อา วันเดียวกัน
เลชเช่ เสมอ ซาสซูโอโล่ 0-0
ปิซ่า เสมอ เวโรน่า 0-0