ติมอร์ฯ มึน ‘ลืม’ ส่งทีมบอลโม่แข้งซีเกมส์ โวยไทย สุดท้ายขอโทษเพราะผิดพลาดเอง
“บิ๊กแนต” นายชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิคฯ และ CEO สหพันธ์กีฬาซีเกมส์ เปิดเผยกับสื่อมวลชนว่า ช่วงเมื่อคืนตนนั้นนอนไม่หลับทั้งคืนเมื่อทางประชาชนชาวติมอร์เลสเตจะออกมาเดินขบวนขับไล่โอลิมปิกของตัวเอง เมื่อทางเจ้าหน้าที่ของประเทศติมอร์เลสเต 1 ในชาติสมาชิกกีฬาซีเกมส์ ออกมาโวยประเทศไทยต้องรับผิดชอบทั้งหมด เมื่อรายชื่อทีมฟุตบอลของชาติติมอร์เลสเต ไม่มีชื่อทำการแข่งขันในซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ซึ่งทางตนได้ยืนยันว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะตกหล่นชื่อเพราะในขบวนการมีการเช็กกันอย่างละเอียดกับทีมฟุตบอลทุกชาติหลังมีการปิดประกาศการส่งชื่อเอนตี้ฟอร์มบายเนมเป็นที่เรียบร้อย มีเพียงแค่ 9 ประเทศเท่านั้น และวันที่ 19 ตุลาคมนี้ก็จะมีการจับสลากแบ่งสายฟุตบอลขึ้นแบ่งเป็น 3 กลุ่มๆละ 3 ชาติเท่านั้นคงจะไม่สามารถมีชื่อทีมติมอร์เลสเตอยู่ในสารบบการจับสลากได้
“จากการที่ตนได้ชี้แจงให้กับทางฝั่งเจ้าหน้าที่ติมอร์เลสเตทราบทั้งหมดตั้งแต่ช่วงบ่าย ทุกอย่างผ่านพ้นไปแล้ว จนเวลา 2 ทุ่มกว่าเวลาเมืองไทยเมื่อคืนวันที่ 18 ตุลาคม ทางมิสเตอร์ลอว์เรนติโน่ รองประธานอาวุโส อลป.ของติมอร์เลสเต ได้เช็กในระบบของตัวเองแล้วยืนยันเป็นความผิดพลาดของทางฝั่งเจ้าหน้าที่ลืมคีย์ชื่อทีมบอลเข้ามาจึงได้กล่าวขอโทษมาทางตน และขอให้ตนนั้น ช่วยเปิดระบบให้ได้หรือไม่ ซึ่งตนย้ำอีกครั้งว่าเป็นไปไม่ได้มันถูกปิด และส่งชื่อทุกชาติเรียบร้อย จะมีทางเดียวคือ ทางติมอร์เลสเตต้องเข้าเจรจาพูดคุยกับทางสหพันธ์ฟุตบอลแห่งอาเซียน (AFF) เท่านั้นว่าจะยินยอมหรือไม่ เพราะวันที่ 19 ตุลาคม เวลา 10.45 น.จะมีการจับสลากแบ่งสายทั้ง 9 ชาติ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มๆละ 3 ชาติ ซึ่งหากสหพันธ์ฟุตบอลแห่งอาเซียน และสมาคมฟุตบอลทั้ง 9 ชาติยอมเราจึงจะสามารถเปิดรับลงรายชื่อได้ เพราะอันนี้มันเหนือนอกขอบเขตที่ทางสหพันธ์กีฬาซีเกมส์ทำได้” นายชัยภักดิ์กล่าว