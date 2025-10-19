7 พันธมิตรร่วมดัน ‘ปิงปอง’ ทุ่มงบ 13 ล้านหวังเนรมิตความสุขคนไทย 4 ปี
นายณัฐวุฒิ เรืองเวส นายกสมาคม กีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย เป็นประธานในงานแถลงข่าวพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การให้การสนับสนุนสมาคมฯ ร่วมกับภาคเอกชนผู้สนับสนุนหลักและพันธมิตรทางธุรกิจ ณ ห้องศรีนครินทร์ 2 โรงแรมแกรนด์โฟร์วิงส์ กรุงเทพฯ
นายกลูกเด้งไทย กล่าวว่า พิธีลงนามในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยกับภาคเอกชน ในการพัฒนากีฬาเทเบิลเทนนิสของประเทศอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการแข่งขันเยาวชน ทีมชาติ และกิจกรรมเพื่อสังคม พร้อมส่งเสริมให้เทเบิลเทนนิสเป็นกีฬาที่เข้าถึงได้ทุกเพศทุกวัย และเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยอย่างยั่งยืน
“งบประมาณทั้งหมดจะมีส่วนสำคัญที่จะช่วยในพาร์ทการเก็บตัวฝึกซ้อมและเข้าแข่งขันรายการต่างๆ เพื่อไปสู่ความสำเร็จและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย โดยรายการสำคัญหลังจากนี้อยู่ที่ซีเกมส์ ที่ไทยเป็นเจ้าภาพในเดือนธันวาคม ซึ่งสมาคมตั้งเป้าไว้ที่การคว้า 2-3 เหรียญทอง จากประเภท หญิงเดี่ยว , หญิงคู่ และ ทีมหญิง ส่วนทีมชายเป็นกลุ่มนักกีฬาสายเลือดใหม่ผสมผสานจึงคาดหวังเหรียญรางวัลใดเหรียญรางวัลหนึ่ง“ นายณัฐวุฒิกล่าว
สำหรับพิธีลงนามครั้งนี้มีการลงนามความร่วมมือจากภาคเอกชนจำนวน 7 ราย รวมมูลค่าการสนับสนุนตลอดระยะเวลา 4 ปี (พ.ศ. 2569–2572) กว่า 13,085,620 บาท ประกอบด้วย บริษัท ไอมาเน่ (ไทยแลนด์) จำกัด (IMANE) สนับสนุนชุดแข่งขันของนักกีฬาทีมชาติไทย ชุดเดินทาง กระเป๋า รองเท้า ครบชุดมูลค่า 6,265,620 บาท
บริษัท สปอร์ต โปร จำกัด ตัวแทนแบรนด์ YINHE มูลค่า 4,000,000 บาท, บริษัท แร๊กซ่า แลนด์ จำกัด ตัวแทนแบรนด์ YASAKA มูลค่า 1,000,000 บาท, บริษัท เอ็น แอนด์ เอ็น สปอร์ต แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ตัวแทนแบรนด์ WPM, GEWO และ SANWEI เป็นต้นมูลค่า 500,000 บาท, ร้าน Surasaki Pingpong Express อุปกรณ์ทั้งมือ 1 และมือ 2 และแบรนด์ที่หลากหลายมูลค่า 500,000 บาท, บริษัท ทีเอ็นเอส ปิงปอง ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด ตัวแทนแบรนด์ STIGA และ KTS มูลค่า 500,000 บาท และบริษัท WAGA Sport อุปกรณ์โต๊ะปิงปองมูลค่า 320,000 บาท