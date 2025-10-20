นักวิ่งทั่วโลกกว่า 4 พันคน ตบเท้าร่วมแข่งแม่เมาะ ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 32
นักวิ่งทั่วโลกร่วมแข่งขัน “แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 32” ล้นหลามกว่า 4 พันคน ทุบสถิติจำนวนนักวิ่ง เพิ่มขึ้นจากปีก่อนกว่าครึ่ง พร้อมพิสูจน์สนามแข่งมาตรฐานระดับโลกจากกรีฑาโลก (World Athletics) ระดับ Road Race Label ในระยะฮาล์ฟมาราธอนแห่งแรกของภาคเหนือต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ร่วมยินดี “ปารียา สนเส็ม” คว้าแชมป์ Overall 21.1 กิโลเมตร หญิง 3 สมัยซ้อน รับถ้วยพระราชทานฯ ใบจริง “อนุชา พาดา” มาแรงทำลายสถิติสนามคว้าแชมป์ Overall 21.1 กิโลเมตร ชาย ไปครองสมัยที่ 2
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม จังหวัดลำปาง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง หอการค้าจังหวัดลำปาง สมาคมการค้าผู้จัดงานกีฬามวลชนไทย และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดการแข่งขันวิ่ง เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 32 (Mae Moh Half Marathon 2025) ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และ นางทวิวรรณ ด่านวิไล รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง กฟผ. ร่วมเปิดการแข่งขัน พร้อมประชาชนร่วมงานอย่างคับคั่ง ณ กฟผ.แม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวว่า การแข่งขันวิ่งเฉลิมพระเกียรติฯ แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอนถือเป็นสนามแข่งขันใหญ่ที่สุดของจังหวัดลำปางและภาคเหนือ ได้รับความนิยมจากนักวิ่งทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ทั้งนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 93 พรรษา ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งมีส่วนสำคัญในการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและ สร้างรายได้หมุนเวียนแก่จังหวัดลำปาง ส่งเสริมและสร้างชื่อเสียงการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sport Tourism) ของจังหวัดลำปางให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกปี
นายสุชาติ ตุ่นแก้ว ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ กฟผ. กล่าวเสริมว่า การแข่งขันแม่เมาะฮาล์ฟมาราธอนในปีนี้ มีนักวิ่งทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน รวมทั้งสิ้น 3,971 คน แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 1. ประเภทฮาล์ฟมาราธอน ระยะทาง 21.1 กิโลเมตร จำนวน 1,248 คน 2.ประเภทมินิมาราธอน ระยะทาง 10 กิโลเมตร จำนวน 1,504 คน 3. ประเภทฟันรัน ระยะทาง 5 กิโลเมตร จำนวน 1,219 คน โดยมีสถิตินักวิ่งเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 50 ภายหลังได้รับรองมาตรฐานเส้นทางการแข่งขันในระยะ 21.1 กิโลเมตร ตั้งแต่ปี 2567 ให้เป็นสนามระดับ Road Race Label ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากกรีฑาโลก (World Athletics) โดยมีการ ปิดถนนทั้งหมด สนามแข่งขันมีสิ่งอำนวยความสะดวกเทียบเคียงและเป็นไปตามมาตรฐานการแข่งขันระดับโลก ตลอดเส้นทางแข่งขันนักวิ่งยังได้สัมผัสทัศนียภาพที่สวยงามของภูเขาหินปูน วิว อ่างเก็บน้ำห้วยเป็ด อ่างเก็บน้ำแม่ขาม เหมืองแม่เมาะ และโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เป็นการเปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวเชิงกีฬามุมมองใหม่
สำหรับผลการแข่งขันวิ่งเฉลิมพระเกียรติฯ แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 32 ประจำปี 2568 มีดังนี้
รางวัลชนะเลิศฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตร ประเภททั่วไป (Overall) ชาย ได้แก่ อนุชา พาดา ทำลายสถิติสนามพร้อมคว้าแชมป์ปีที่ 2 สถิติ 1:13:02 ชั่วโมง
รางวัลชนะเลิศฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตร ประเภททั่วไป (Overall) หญิง ได้แก่ ปารียา สนเส็ม คว้าแชมป์ต่อเนื่อง 3 สมัยซ้อน รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ใบจริง) ไปครอง สถิติ 1:27:30 ชั่วโมง
รางวัลชนะเลิศมินิมาราธอน 10 กิโลเมตร ประเภททั่วไป (Overall) ชาย ได้แก่ รัฐพล ไชยเสน สถิติ 35:22 นาที และรางวัลชนะเลิศมินิมาราธอน 10 กิโลเมตร ประเภททั่วไป (Overall) หญิง ได้แก่ วันวิสา ยิ้มประเสริฐ สถิติ 42:09 นาที
ผลการแข่งขันจากสนามแม่เมาะฮาล์ฟมาราธอนระยะ 21.1 กิโลเมตร สามารถใช้อ้างอิงเพื่อยื่นสมัครเข้าร่วมการแข่งในสนามระดับโลกอื่นๆ ของ World Athletics ได้อีกด้วย สำหรับข้อมูลสรุปภาพรวมการแข่งขันและข้อมูลการแข่งขันด้านอื่นๆ สามารถติดตามได้ที่ Facebook : Mae Moh Half Marathon