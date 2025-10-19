‘จิ๊บ ดุสิตา’ โชว์ทริกช็อตขนาด ‘ต๋อง ศิษย์ฉ่อย’ ยังอึ้ง เกือบได้เลิกเล่นสนุ้กตลอดชีวิต (คลิป)
“จิ๊บ ดุสิตา” หรือ ณภชณก อนุชาติชาญชัย นักสอยคิวทีมชาติไทย โชว์ทริกช็อตต่าอหน้า “ต๋อง ศิษย์ฉ่อย” รัชพล ภู่โอบอ้อม นักสอยคิวมือเก๋าระดับตำนานของไทย ถึงกับอึ้ง
คลิปดังกล่าว “จิ๊บ ดุสิตา” โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก Jib Dusita เป็นการโชว์ทริกช็อต โดยต๋อง ศิษย์ฉ่อย ให้คำแนะนำก่อนแทง และยังประกาศว่า ถ้าทำได้ยอมเลิกเล่นสนุ้กตลอดชีวิตเลย
ซึ่งหลังจาก “จิ๊บ ดุสิตา ทำสำเร็จในการแทงช็อตเดียว ต๋อง ศิษย์ฉ่อย ถึงกับอึ้งในความสามารถเพราะแทบเป็นไปไม่ได้เลยที่ลูกน้ำเงินจะกระทบชิ่งแล้ววิ่งไปลงหลุมมุม
คลิปดังกล่าวสร้างความฮือฮา และเรียกเสียงหัวเราะจากคนในโต๊ะที่ชมกันอยู่ และมียอดวิวไปแล้วจำนวนมาก
ADVERTISMENT