คงทรัพย์ หวด 2 เซตประเดิมชัยที่หัวหินเปิดฉากเทนนิส ไอทีเอฟ แคล-คอมพ์
การแข่งขันเทนนิสชายนานาชาติ ไอทีเอฟ เมนส์ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ เอ็ม15 หัวหิน รายการ CAL-COMP & CCAU INDUSTRY 4.0 ITF World Tennis Tour 2025 (แคล-คอมพ์ แอนด์ ซีซีเอยู อินดัสตรี 4.0 ไอทีเอฟ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ 2025) ชิงเงินรางวัลรวม 15,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 516,000 บาท ที่อารีน่า หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดฉากวันแรก เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม
“ซีเจ” คงทรัพย์ คงคา นักเทนนิสไทย มือ 1514 ของโลก ประเดิมชัยในการแข่งขันประเภทชายเดี่ยว รอบคัดเลือก รอบแรก โดย คงทรัพย์ ซึ่งเป็นมือวางอันดับ 3 ของรอบคัดเลือก ใช้ชั้นเชิงและประสบการณ์ พาตัวเองเอาชนะ เลย์ตัน ริชาร์ดส์ จากออสเตรเลีย มือ 1380 ไอทีเอฟ แร้งกิ้ง ได้ทั้ง 2 เซต ด้วยสกอร์ 6-3 และ 7-5 ในเวลา 1 ชั่วโมง 40 นาที
คงทรัพย์ ผ่านเข้ารอบคัดเลือก รอบสอง ซึ่งเป็นรอบสุดท้าย พบกับ ดีราช โคดันชา ศรีนิวาสัน มือวางอันดับ 14 จากอินเดีย ที่ชนะ พิชญะพงษ์ โสภณพิสุทธิ์ 2-0 เซต 6-2 และ 6-1
ทางด้านผลการแข่งขันคู่อื่น ๆ มีดังนี้ ชายเดี่ยว รอบคัดเลือก รอบแรก ณัฏฐญุตม์ นิธิธนนนต์ แพ้ แอนโทนี่ ซูซานโต (2-อินโดนีเซีย) 1-6, 0-6 เรียว มินากาตะ (ญี่ปุ่น) ชนะ จูเลียน เดอ คูเปอร์ (1-ฝรั่งเศส) 5-4 Ret. (เจ็บหน้าสะโพกซ้าย)
ซาย คาร์ทีก เรดดี้ กันตา (อินเดีย) ชนะ อเล็กซานเดอร์ อูชาคอฟ 3-6, 6-1 และซูเปอร์ไทเบรก 10-6 บิล ชาน (4-สิงคโปร์) ชนะ วิโตริโอ สแตนคอฟ (บัลแกเรีย) 6-3, 6-1 ริชาบห์เดฟ ราชเชการ์ รามัน (อินเดีย) ชนะ หว่อง จื่อฟู่ (ฮ่องกง) 6-7(6-8), 6-4 และซูเปอร์ไทเบรก 17-15
สำหรับศึกเทนนิส แคล-คอมพ์ แอนด์ ซีซีเอยู อินดัสตรี 4.0 ไอทีเอฟ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ 2025 ในสัปดาห์นี้ จะแข่งขันถึงวันที่ 26 ต.ค. ที่อารีน่า หัวหิน โดยมีนักหวดจากประเทศต่าง ๆ เข้าร่วมอย่างคึกคัก อาทิ ฝรั่งเศส บราซิล ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย สหรัฐฯ นิวซีแลนด์ อาร์เมเนีย อินเดีย สิงคโปร์ เยอรมนี สหราชอาณาจักร ฮ่องกง และ ไทย เป็นต้น