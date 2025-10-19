ไทยใช้มหกรรมซีเกมส์ 2025 สู่กีฬาเชื่อมสัมพันธ์อาเซียน พร้อมเสริมบทบาทผู้นำภูมิภาค
ความเคลื่อนไหวของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬาซีเกมส์ 2025 ครั้งที่ 33 ใน 3 เมืองหลักคือ กรุงเทพมหานคร, ชลบุรี และสงขลา ในช่วงระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้มีการเตรียมพร้อมจัดการแข่งขันสมศักดิ์ศรีกับการเป็นเจ้าภาพอีกครั้งในรอบกว่า 18 ปี
จากการเตรียมความพร้อมของไทยมาอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ด้าน เพื่อให้ศึกซีเกมส์ 2025 มีมาตรฐานการแข่งขันในระดับสากล เพื่อเป็นบันไดต่อยอดไปสู่มหกรรมกีฬาที่ใหญ่ขึ้น ไม่ว่าจะเป็น เอเชียนเกมส์, เวิลด์เกมส์ และโอลิมปิกเกมส์ ขณะเดียวกันทางการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) มุ่งมั่นที่จะใช้ซีเกมส์ในการเป็นกีฬาเชื่อมสัมพันธ์อาเซียน พร้อมกับเสริมบทบาทผู้นำภูมิภาคอีกด้วย
ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. เปิดเผยว่า สิ่งที่สำคัญเลยทุกคนรู้ว่ากีฬาช่วยเชื่อมความสัมพันธ์ สร้างความรัก สร้างความสามัคคี ซึ่งเราหวังว่าซีเกมส์ครั้งนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะคลี่คลายปัญหาต่างๆ ในระหว่างประเทศได้ ซึ่งทาง กกท. ยังได้ทำงานร่วมกับภาคเอกชนในการจัดทำคอนเทนต์ที่จะช่วยหล่อหลอมความสนใจ เช่นเดียวกันว่าเราสามัคคีกัน ในมิติต่างๆ ทั้งเรื่องกีฬา และการที่มาได้พบเจอกันในซีเกมส์ 2025
ผู้ว่าการ กกท. กล่าวเพิ่มเติมว่า ทางเราก็จะใช้สื่อช่องทางต่างๆ และอินฟลูเอ็นเซอร์ ไปสร้างอิทธิพลในเชิงบวกให้กับมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ไม่ใช่แค่การแข่งขันเอาชัยนะอย่างเดียวเท่านั้น มันไม่ใช่แค่เรื่องผลการแข่งขัน แต่สิ่งที่เราไปร่วมมือกับหลายๆเครือข่ายก็เพื่อ ซีเกมส์ครั้งนี้จะต้องเป็นมิตรภาพ มีทั้งความรัก ความสามัคคีร่วมกัน สร้างให้เป็นกีฬาแห่งความสัมพันธ์ของอาเซียน
“เราไม่ต้องสนใจว่าจะต้องไปชนะทุกวิถีทาง ทุกคนต้องการชัยชนะ ทุกคนต้องการเหรียญ แต่ชัยชนะเราต้องได้มาอย่างบริสุทธิ์ ขาวสะอาด และมีน้ำใจนักกีฬา ผมว่าน้ำใจนักกีฬานี่แหละจะทำให้ทุกคนมาเชื่อมสัมพันธ์กันได้ในซีเกมส์ครั้งนี้ และก็มีความรักความสามัคคีร่วมกัน“ ดร.ก้องศักด กล่าว
สำหรับศึกซีเกมส์ 2025 ครั้งที่ 33 ในครั้งนี้จะมีจำนวนนักกีฬานับพันคนจาก 11 ชาติเข้าร่วมการชิงชัย ซึ่งแน่นอนว่านอกเหนือจากผลการแข่งขันแล้ว มิตรภาพเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ชาวอาเซียนดำรงอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข โดยประเทศไทยได้เตรียมความพร้อมแล้วทุกด้านสำหรับการเป็นเจ้าภาพบนพื้นฐานแห่งความสันติสุข ที่จะช่วยทำให้เป็นการเสริมบทบาทให้กับประเทศไทยให้สมกับการเป็นผู้นำภูมิภาคอย่างแท้จริง