ทีมมวยไทยเอเชี่ยนยูธเกมส์ลัดฟ้าบุกบาห์เรนกร้าว 5 ทอง
ทีมมวยไทยสมัครเล่นชุดลุยศึกเอเชี่ยน ยูธ เกมส์ 2025 รวม 16 ชีวิต พร้อมทีมงานสต๊าฟโค้ชออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ประเทศบาห์เรน เจ้าภาพจัดการแข่งขันแล้ว เมื่อช่วงเช้าวันที่ 20 ตุลาคมที่ผ่านมา โดยมี น.อ.บุญส่งนวลย่อง ผจก.ทีม คุมทีมเดินทาง
ก่อนออกเดินทางในครั้งนี้ทีมมวยไทยซึ่งมี น.อ. บุญส่ง นวลย่อง ผจก.ทีม ได้เผยว่า มวยไทยในเอเชี่ยนยูธเกมส์ ครั้งนี้มีการแบ่งรุ่นเป็น 2 ระดับ คือรุ่นอายุ 14-15 ปี และ รุ่น 16-17 ปี รวมถึงการแข่งขันไหว้ครูด้วย นักกีฬารวมทั้งหมด 16ชีวิต ฟิตซ้อมกันมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งตนมองว่านักกีฬาระดับเยาวชนของไทยไม่เป็นรองใครแน่แต่ก็ไม่ประมาทชาติคู่แข่งที่เร่งพัฒนาขึ้นมา
“นักมวยทุกคนตั้งความหวังเอาไว้ว่าจะต้องมีเหรียญกลับบ้าน ผมตั้งเป้าขั้นต่ำเอาไว้ 5 เหรียญทอง ส่วนจะบวกเพิ่มมากน้อยขนาดไหนต้องดูหน้างาน เพราะการตัดสินของกรรมการน่าจะเป็นตัวแปรสำคัญ รวมไปถึงสภาพแวดล้อมที่บาห์เรนด้วย” น.อ.บุญส่งกล่าว
สำหรับทีมมวยไทยรุ่นอายุ 14 -15 ปีประกอบด้วย รุ่น 45 กก.ชาย กฤษณะ หอยแก้ว , รุ่น 48 กก.ชาย สุวชัช คงสวัสดิ์ , รุ่น 51 กก.ชาย สิรวิชญ์ ภูมิถาวร , รุ่น 40 กก.หญิง ณัฐธิดา กันย์บุรี , รุ่น 45 กก.หญิง ขวัญพิชชา ฉิมโน และรุ่น 48 กก.หญิง ขวัญชนก อะโนมา
รุ่น 16-17 ปี ประกอบด้วย รุ่น 54 กกชาย สุภักดิ์ จันทะแจ่ม , รุ่น 57 กก.ชาย ทิตฏิพงษ์ อินทร์กอง , รุ่น 60 กก.ชาย ภูศรันวิชย์ เสียงเพราะ , รุ่น 48 กก.หญิง นิรชา ตังชิว , รุ่น 51 กก.หญิง ปลายฝน สุวรรณ และ รุ่น 54 กก.หญิง พิมพิ์ลภัส ร้อยแก้ว
ไหว้ครูรุ่นอายุ 14-15 ปี ด.ญ.กฤติมา ยศสมบัติ , ด.ช.ดาวเหนือ พวงมะลิ รุ่นอายุ 16-17 ปี รุ่งทิพย์วา กอแก้ว และ พิมพ์พิเชียร ชัยวรรณ