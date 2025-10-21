ไทยประกันชีวิต-แอทเลติโก้คัดนักฟุตบอลเยาวชนชาย-หญิงรับทุนการศึกษาและกีฬาที่สหรัฐฯ
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท แอทเลติโก้ จำกัด จัดโครงการ Thai Life Insurance Sports Showcase ปีที่ 7 ซึ่งเป็นเวทีที่เปิดโอกาสสำหรับนักเรียนนักกีฬาเยาวชนไทย ในการคว้าทุนการศึกษาและทุนด้านกีฬาในต่างประเทศ โดยในปี 2568 จะเป็นการเปิดคัดตัวนักฟุตบอลเยาวชนชายในรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี นักฟุตบอลเยาวชนทั้งชายและหญิงในรุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี จำนวนทั้งสิ้น 50 คน เพื่อชิงทุนการศึกษาและกีฬามูลค่ารวมกว่า 8.6 แสนบาท ภายใต้กิจกรรม “Thai Life Insurance Soccer World Cup Series” โดยจะจัดขึ้นที่ที่สนามฟุตบอลในร่ม Park Arena กรุงเทพฯ ในวันที่ 8 พฤศจิกายนนี้ เวลา 06.15-15.30 น.
โครงการ Thai Life Insurance Sports Showcase เป็นโครงการที่ส่งเสริมและก้าวข้ามขีดจำกัดเส้นขนานของการเรียนและกีฬาให้มาบรรจบกันอย่างแท้จริง โดยได้มอบโอกาสให้แก่นักเรียนนักกีฬาเยาวชนไทยตลอดระยะเวลา 6 ปีที่ผ่านมา ด้วยการจัดหาทุนการศึกษาและกีฬาต่อในต่างประเทศให้แก่นักเรียนนักกีฬาที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวนรวม 371 คน คิดเป็นมูลค่าทุนสูงถึง 1.84 พันล้านบาท ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการจัดคัดเลือกนักเรียนนักกีฬาฟุตบอล เนื่องจากกีฬาฟุตบอลเป็นกีฬาหลักและกีฬาแรกของโครงการฯ และมีนักเรียนนักกีฬาฟุตบอลหลายคนที่ประสบความสำเร็จทั้งด้านฟุตบอล การเรียน และการทำงาน สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของเยาวชนไทยที่เทียบเคียงระดับสากล
นางสาวฐิติมา เลี้ยงพาณิชย์ ผู้อำนวยการฝ่าย กลุ่มสื่อสารองค์กร บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ TLI กล่าวว่า โครงการ Thai Life Insurance Sports Showcase เกิดจากแนวคิดของไทยประกันชีวิตที่ต้องการจะสร้างโอกาสให้เยาวชนไทยได้แสดงศักยภาพด้านกีฬา เพื่อเพิ่มโอกาสในการได้รับทุนการศึกษาหรือทุนกีฬาต่อในต่างประเทศ ซึ่งไทยประกันชีวิตเชื่อว่าการศึกษาคือรากฐานสำคัญที่เปรียบเสมือน “หลักประกันอนาคต” สู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีในระยะยาว โดยปีนี้บริษัทฯ มอบเงินสมทบเพิ่มเติมนอกเหนือจากทุนที่ได้รับ รวมมูลค่า 2.4 ล้านบาท สำหรับนักเรียนนักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 10 คน
นายอัตนันท์ อัศวธเรศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอทเลติโก้ จำกัด กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่มาของการเลือกจัดกิจกรรม “Thai Life Insurance Soccer World Cup Series” นั้น มาจากความเชี่ยวชาญของแอทเลติโก้ในการจัดหาความเหมาะสมของสิ่งแวดล้อมที่ดีสำหรับการพัฒนานักฟุตบอลเยาวชนไทยในตลาดเยาวชนสหรัฐฯ ประจวบเหมาะกับมหกรรมกีฬาฟุตบอลโลก 2569 ที่จะมีขึ้นที่ทวีปอเมริกาเหนือ ทำให้ความสนใจในกีฬาฟุตบอลของอเมริกามีความเข้มข้นยกระดับขึ้นไปอีกขั้น โดยเชื่อว่าในอีก 5 ปีข้างหน้ากีฬาฟุตบอลระดับมัธยมปลายและลีกกึ่งอาชีพที่สหรัฐฯ จะทัดเทียมกับฟุตบอลเยาวชนในยุโรป ซึ่งเป็นผลดีต่อนักเรียนนักกีฬาในโครงการฯ จะได้รับโอกาสทั้งการศึกษาและกีฬาเพิ่มมากขึ้น
สำหรับหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกนักเรียนนักกีฬา จะพิจารณาจากความพร้อมในการรับทุนเพื่อศึกษาและเล่นกีฬาต่อต่างประเทศ อาทิ ความสามารถด้านกีฬาระหว่างเข้าร่วมกิจกรรม ประวัติและผลการเรียนที่ยื่นผ่านระบบออนไลน์ ผลงานด้านกีฬาฟุตบอล ผลการสอบวัดระดับภาษา และการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับประกาศนียบัตร และผลประเมินเบื้องต้นอีกด้วย
ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารโครงการ Thai Life Insurance Sports Showcase เพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊ก Sportsync Thailand หรือสอบถามรายละเอียดที่อีเมล [email protected]