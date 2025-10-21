แสนสิริจัดแคมเปญ ‘SANSIRI ARENA แชมเปี้ยนดีล’ ลุ้นดูบิ๊กแมตช์ ลิเวอร์พูล–เชลซี ถึงแอนฟิลด์
แสนสิริเปิดศึกใหญ่ปลายปีในสไตล์สปอร์ตเต็มรูปแบบ ยกบรรยากาศสนามกีฬามาไว้ใจกลางงานมหกรรมบ้านและคอนโด จัดแคมเปญ “SANSIRI ARENA แชมเปี้ยนดีล” มอบข้อเสนอสุดร้อนแรง ลดสูงสุดถึง 10 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยพิเศษจากธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม-2 พฤศจิกายน 2568 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ Hall 5
ภายในงาน “SANSIRI ARENA” แสนสิริขนทัพกว่า 108 โครงการตัวเต็ง ทั้งบ้าน คอนโดมิเนียม และทาวน์โฮม มาร่วมชิงพื้นที่ดีลเดือด เริ่มต้นเพียง 9 แสน-40 ล้านบาท พร้อมเปิดตัว 2 คอนโดใหม่แนวรุก ได้แก่
• XELF by Sansiri (สุขุมวิท 36 – ใกล้ BTS ทองหล่อ)
• The Base Urban Rama 9 (พร้อมอยู่ วิวเมือง ราคาพิเศษ ONE PRICE)
ช็อตเด็ดประจำงาน แสนสิริจับมือพันธมิตรสายกีฬาอย่าง “อาริ (ARI)” เติมบรรยากาศการแข่งขันในบูธให้เหมือนอยู่กลางสนาม พร้อมกิจกรรมแนวกีฬาสุดมันและของพรีเมียมจากแบรนด์ดัง
ไฮไลต์พิเศษ “ลุ้นดูบอลบิ๊กแมตช์” บินลัดฟ้าเปิดประสบการณ์ฟุตบอลระดับโลกที่สนามแอนฟิลด์ เมืองลิเวอร์พูล ประเทศอังกฤษ ชมศึกลิเวอร์พูลพบเชลซีแบบติดขอบสนาม Executive VIP Box มูลค่ารวมกว่า 700,000 บาท สำหรับผู้ร่วมแคมเปญในงาน
ดีลเด็ดแห่งปี “ไม่มีต่อเวลา” กับข้อเสนอพิเศษมากมาย ได้แก่
• จองเริ่มต้นเพียง 999 บาท
• ดอกเบี้ย 0%
• ฟรีทุกค่าใช้จ่าย
• ของแถมและของพรีเมียมรวมมูลค่ากว่า 2.5 ล้านบาท
แสนสิริพร้อมเปิดสนามแห่งดีลสุดยิ่งใหญ่ “SANSIRI ARENA: แชมเปี้ยนดีล ลดสูงสุด 10 ล้านบาท” สนามแห่งชัยชนะของคนรักบ้านและคนรักกีฬา ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2568 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ Hall 5