ไทยหนึ่งเดียว คงทรัพย์ ทะลุเมนดรอว์ เทนนิส แคล-คอมพ์ ไอทีเอฟ ที่หัวหิน
นักหวดหนุ่มไทย “ซีเจ” คงทรัพย์ คงคา คว้าสิทธิเข้ารอบเมนดรอว์ ในการแข่งขันเทนนิสชายนานาชาติ ไอทีเอฟ เมนส์ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ เอ็ม15 หัวหิน รายการ แคล-คอมพ์ แอนด์ ซีซีเอยู อินดัสตรี 4.0 ไอทีเอฟ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ 2025 ชิงเงินรางวัลรวม 15,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 516,000 บาท ที่อารีน่า หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม
ประเภทชายเดี่ยว รอบคัดเลือก รอบสุดท้าย คงทรัพย์ ซึ่งเป็นมือวางอันดับ 3 ของรอบนี้ พลิกสถานการณ์จากที่แพ้เซตแรกแบบขาดลอยให้แก่ ดีราช โคดันชา ศรีนิวาสัน มือวางอันดับ 14 จากอินเดีย มาเป็นฝ่ายแซงเอาชนะ 2-1 เซต ด้วยสกอร์ 1-6, 6-1 และซุปเปอร์ไทเบรก 10-3 ส่งผลให้ คงทรัพย์ ฉลุยสู่รอบเมนดรอว์ทันที
ด้าน เปน จารุศร นักหวดดาวรุ่งไทย ซึ่งถูกจัดให้เป็นมือวาง 9 ของรอบคัดเลือก คว้าชัยเซตแรกจากเอเลียส ยูเลียน แวร์เนอร์ มือวาง 6 จากเยอรมนี แต่ก็มาพ่ายความแข็งแกร่งของคู่แข่งขันใน 2 เซตถัดมา ทำให้ปราชัยไปอย่างน่าเสียดาย สรุป เปน แพ้ 1-2 เซต 6-3, 0-6 และซุปเปอร์ไทเบรก 6-10 ต้องหยุดเส้นทางการแข่งขันไว้เพียงเท่านี้ ในขณะที่เอเลียส ยูเลียน แวร์เนอร์ ผ่านเข้ารอบเมนดรอว์ต่อไป
สำหรับผลการแข่งขันคู่อื่นๆ มีดังนี้ ชายเดี่ยว รอบคัดเลือก รอบสุดท้าย นพดล น้อยกอ (12) แพ้ กีรติวสัน สุเรศ (อินเดีย) 5-7, 3-6 แอนโทนี่ ซูซานโต (2-อินโดนีเซีย) ชนะ ริชาบห์เดฟ ราชเชการ์ รามัน (อินเดีย) 6-1, 6-2 บิล ชาน (4-สิงคโปร์) ชนะ ทารัน คารา (11-อินเดีย) 6-4, 6-4
ซาย คาร์ทีก เรดดี้ กันตา (อินเดีย) ชนะ เรียว มินากาตะ (ญี่ปุ่น) 6-3, 3-6 และซุปเปอร์ไทเบรก 10-7 ดานิล โบกาตอฟ (5) ชนะ แมทเทียส เซาท์คอมบ์ (13-สหราชอาณาจักร) 6-2, 3-6 และซุปเปอร์ไทเบรก 11-9 ดอเรียง ทรมเบลย์ (16-ฝรั่งเศส) ชนะ ฟินลีย์ ฮอลล์ (นิวซีแลนด์) 6-1, 6-3