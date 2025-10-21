มวย ยช.ไทยหายห่วงถึงบาห์เรน นักกีฬาโอดครวญเบี้ยเลี้ยงจากภาครัฐยังไม่ออก
ทีมมวยยช.ไทย ถึงบาห์เรนเรียบร้อยไม่มีปัญหา หลังจากต้องไปต่อเครื่องที่กาตาร์แล้วเดินทางต่อเข้าบาห์เรน ซึ่งสภาพอากาศเหมือนกับที่ประเทศไทยร้อน มีลมแรง นอ.บุญส่งนวลย่อง ผจก.ทีม เผยวางใจเรื่องสภาพอากาศตอนนี้มีนักมวยในทีมน้ำหนักเกินเพียงแค่ 2 รายเท่านั้น แต่ปัญหาใหญ่คือนักมวยโอดครวญเบี้ยเลี้ยงไม่ออกจนทำให้สมาคมต้องควักเนื้อแก้ปัญหาไปก่อน สำหรับคิวชกจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคมเป็นต้นไป
หลังจากที่ทีมมวยไทยชุดสู้ศึกเอเชียน ยูธเกมส์ 2025 ออกเดินทางตั้งแต่ช่วงเช้าของวันที่ 20 ตุลาคมที่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยมาต่อเครื่องที่กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ แล้วเดินทางต่อถึงกรุงมานามา ประเทศบาห์เรน เล่นเอานักกีฬาอ่อนเพลียไปตามๆกัน
สำหรับสภาพอากาศที่กรุงมานามา ประเทศบาห์เรน ไม่มีปัญหาเนื่องจากค่อนข้างที่จะร้อนและมีลมแรงเนื่องจากติดทะเล ทางด้านนอ.บุญส่งนวลย่อง ผจก.ทีม ได้เผยว่า เรื่องของการปรับตัวไม่มีปัญหาเพราะสภาพอากาศคล้ายกับที่เมืองไทยอาหารการกินก็เตรียมน้ำพริกเผาและมาม่า เอาไว้แล้วเผื่ออาหารที่เจ้าภาพจัดให้ไม่ถูกปาก โดยในช่วงเช้าวันที่ 21 ตุลาคมได้ฝึกซ้อมที่ลานจอดรถของโรงแรมที่พักเป็นเวลาชั่วโมงเศษ
ในวันที่ 22 ตุลาคมจะมีการประชุมผู้จัดการทีม และจับฉลากเข้ารุ่น ก่อนจะทำการแข่งขันในวันที่ 23 ตุลาคม โดย ไหว้ครู จะทำการแข่งขันก่อน ตอนนี้สภาพร่างกายของนักกีฬาไทยไม่มีปัญหาหลังจากเดินทางมาถึงก็ลงฝึกซ้อมได้เลย ยังมีนักกีฬาน้ำหนักเกินเพียงแค่ 2 รายเท่านั้นแต่อากาศร้อนแบบนี้ลดได้สบาย แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือเบี้ยเลี้ยงนักกีฬายังไม่ออก จึงต้องฝากทางการกีฬาแห่งประเทศไทยช่วยดูแลให้โดยด่วนเพราะที่ผ่านมาสมาคมมวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ต้องสำรองจ่ายแก้ปัญหาไปก่อน
ผจก.ทีมมวยไทย ยังเผยอีกว่า ตนเข้าใจดีว่ากองทัพต้องเดินด้วยท้องก็อยากจะให้ผู้หลักผู้ใหญ่ของการกีฬาแห่งประเทศไทยช่วยจัดการในเรื่องนี้ให้ด้วย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจของนักกีฬาก่อนที่จะทำการแข่งขัน เพราะบางครั้งทางผู้ใหญ่ต้องการผลงานออกมาดีได้เหรียญทองเยอะๆแต่ต้องไม่ลืมถึงขวัญกำลังใจของนักกีฬาด้วย