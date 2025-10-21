แข็งแกร่งเหนือชั้น โทชา ชาเรน่า ทะยานฝ่าอุปสรรคสุดโหด คว้าแชมป์ที่โมร็อกโก
“โทชา ชาเรน่า” ยอดนักขับชาวสเปน สังกัด มอนสเตอร์ เอนเนอร์จี ฮอนด้า เอชอาร์ซี (Monster Energy Honda HRC) บิด Honda CRF450 RALLY โชว์สมรรถนะสุดแกร่งและตอกย้ำศักยภาพที่เหนือกว่าคู่แข่ง คว้าชัยชนะในการแข่งขันสเตจที่ 5 ซึ่งเป็นสเตจสุดท้ายของรายการ Rallye Du Maroc 2025 พร้อมผงาดคว้าแชมป์ศึก World Rally Raid Championship สนามที่ 5 โมร็อกโก เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
“โทชา ชาเรน่า” หมายเลข 68 ออกสตาร์ตอย่างมุ่งมั่น ซึ่งการเข้าสู่จุดเช็คเวลาครั้งแรกก็ไล่บดคู่แข่งอยู่ในกลุ่มหัวแถวทันที ก่อนที่นักบิดฮอนด้าจะเร่งความเร็วฝ่าความโหดของภูมิประเทศการแข่งขัน ด้วยศักยภาพที่เหนือกว่าคู่แข่ง จึงสามารถแซงขึ้นนำในเวลารวม ก่อนที่จะบิดคว้าชัยชนะไปครอง พร้อมกับประกาศความยิ่งใหญ่ด้วยการคว้าแชมป์ 2025 World Rally Raid Championship สนามที่ 5 รายการ Rallye Du Maroc 2025 ปิดซีซั่นนี้ได้อย่างยอดเยี่ยม
ขณะที่ “ริกกี้ บราเบค” ทีมเมทชาวอเมริกัน หมายเลข 9 เดินหน้าเต็มกำลังในสนามสุดเดือดของการแข่งขัน ทะยานขึ้นโพเดียมอันดับที่ 3 ได้สำเร็จ พร้อมกับรั้งอันดับที่ 3 ในตารางคะแนนของสนามที่ 5 โดยมี “เอเดรียน ฟาน เบเวเรน” อีกหนึ่งนักขับชาวฝรั่งเศสของ Monster Energy Honda HRC หมายเลข 42 รั้งอันดับท็อป 4 ของการแข่งขันและตารางคะแนน