ปิดสนามบาส 3×3 กระหึ่ม 526 ทีมสู้มันหยด ชู้ตอิท-CHUU ขนทีมชาติสอยแชมป์
การแข่งขันบาสเกตบอลรายการ ทีโอเอ 3×3 ออล ไทยแลนด์ 2025 รายการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศ โดยสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย ร่วมกับบริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จัดการแข่งขันทั่วประเทศรวม 10 สนาม ตั้งเป้าหมายทำให้ได้ 2,000 ทีม ย่างเข้าสู่สนามสุดท้าย จัดขึ้น ที่อาคารนิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ โดยปีนี้เพิ่มเติมความยิ่งใหญ่ด้วยการเพิ่มรุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี เปิดเวทีให้กลุ่มนักบาสฯ ปัญญาชนขึ้นมาโดยเฉพาะ สนามนี้นายนิพนธ์ ชวลิตมณเฑียร นายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นประธาน
ด้านการแข่งขันในสนามที่ 10 นี้ สมัครแข่งขันกัน ถึง 526 ทีม รวมนักกีฬากว่าสองพันคนเศษ และแข่งขันดุเดือดทุกรุ่นโดย ในรุ่นประชาชนชาย Shootit Dragon ใช้บริการตัวเก่งผิวหมึก อย่าง เอเค ฟิลส์ และ big e 2 คู่หูตัวกลั่น ฟอร์มเป็นต่อ CT Tiger ที่มี นิโคล่า ฟรังโก้ ดาวรุ่งทีมชาติไทย และนพชัย ทองพูล ขุนพลชูตอิทเด่นทั้งวงนอกวงในกำชัยไปได้อย่างสบาย 21-14 ขณะที่ ประชาชนหญิง CHUU ระดมตัว เด็ดทีมชาติไทย ทั้ง “น้องจูน” รัตติยากรณ์ อุดมสุข, “โบว์” สุภาวดี กุญชวน,วรินธร สุ่มมาตย์ และ พริซเซลล่า แจนเซ่น มาเจอ มันนี่ ฮีโร่ ที่รวมดาวค้างฟ้า อย่าง “หนิง” วารุณี กิจรักษา ผนึก “ดาว” สุภิรา กลั่นบุศย์ นำทัพ ซึ่ง chuu ฟอร์มเหนือกว่าชัด กำชัยไป 21-7
ในประเภท 18 ปีชาย ดวลกันมันหยุด นว.บ แวมไพร์ เอ นำทัพโดย “อิคคิว” ธนวัฒน์ พิศาลยุทธนาพงษ์ ปะทะ บัวหลวงวิทยาคม จากบุรีรัมย์ ซึ่งฝ่ายหลัง กวาดแชมป์ 3?3 มาแทบทุกรายการของประเทศไทย มีทิวากร แปลงไลย์ อันดับ 1 Top Ranking ของประเทศร่วมสู้ ทั้งสองทีมต่อสู้กันถึงฎีกาชนิดต้องต่อเวลาพิเศษ แม้บัวหลวง ขึ้นนำก่อน 14-13 แต่ อิคคิวได้ลูกโทษ 2 ลูก เก็บได้หมด คว้าชัยไป 15 -14 ส่วน ทีมหญิง PSC หรือ สิรินธรราชวิทยาลัย ฟอร์มเข้าฝัก ถล่ม svt Rising Stars ที่มีผู้เล่น แค่ 3 คน ไป 21 ต่อ 8
นอกจากนี้ ยังมีรอบพิเศษ Grand Final ที่นำแชมป์ จาก 10 สนามทั่วประเทศมาแข่งขันในรุ่น 12 ปี และ 14 ปี หญิง-ชาย เพื่อนำแชมป์ไปทัศนศึกษาต่างประเทศ ผลปรากฏว่า สู้กันดุเดือดเลือดพล่าน แชมป์เป็นของ KJA ? PJ ดาราวิทยาลัย และ ภูเก็ตวิทยาลัย ดังผลการแข่งขันดังนี้
รุ่นประชาชนหญิง รอบชิงชนะเลิศ CHUU ชนะ Money Hero 21-7, รอบชิงอันดับ 3 CURRYDPU ชนะ Hero jam 11-5, รุ่นประชาชนชาย รอบชิงชนะเลิศ SHOOT IT DRAGONS ชนะ CT TIGERS 21-14, รอบชิงอันดับ 3 DRAGONS WARRIORS ชนะ Bandon Knights 13-7
รุ่น 23 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ MMTN ชนะ DPU 19-10, รอบชิงอันดับ 3 SPU BASKETBALL CLUB ชนะ EDU SILPAKORN 12-6, รุ่น 23 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ SPU คุณจี๊ดยอดผักภูเก็ต A ชนะ SPU คุณจี๊ดยอดผักภูเก็ต B 18-15, รอบชิงอันดับ 3 อรุโณทัยโมบาย ชนะ TRIPLE S 19-15
รุ่น 18 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ PSC ชนะ SVT Rising Stars 21-8, รอบชิงอันดับ 3 น้อยนพคุณ ชนะ Dara CNX 18 สกอร์ 21-10, รุ่น 18 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ นบ.ว. Vampire A ชนะ โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม 15-14, รอบชิงอันดับ 3 BCC A ชนะ นบ.ว. Vampire D 19-11
รุ่น 16 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ น้อยนพคุณ ชนะ AIYARA 16-11, รอบชิงอันดับ 3 SVT Rising Stars Vampire Academy 16-8, รุ่น 16 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ นบ.ว. Vampire A ชนะ Omelette 21-12, รอบชิงอันดับ 3 นบ.ว. Vampire B ชนะ มาเอาเสื้อ 8-7
รุ่น 14 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ Godzilla ชนะ Absornsawan A 11-10, รอบชิงอันดับ 3 AEG ALL STAR ชนะ RETURN 11-6, รุ่น 14 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ JUMP X THE CENTER ชนะ AYW 20-16, รอบชิงอันดับ 3 นบ.ว. Vampire A ชนะ เทพศิรินทร์ D 14-9
รุ่น 12 ปี ผสม รอบชิงชนะเลิศ เด็กดอยเชียงราย ชนะ Hoop4Life Squad 16-14, รอบชิงอันดับ 3 Vampire Academy ชนะ Vampire B 13-9
สำหรับรอบแกรนด์ ไฟนั่ล (รอบชิงทั่วประเทศ รางวัลไปทัศนศึกษาต่างประเทศ)
รุ่น 12 ปี ผสม รอบชิงชนะเลิศ KJA X PJ ชนะ NEVERSAYCUTZ A 18-17, รอบชิงอันดับ 3 MidNight AllStar A ชนะ ส่มแข่ว 13-12
รุ่นแกรนด์ ไฟนัล 14 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ Dara CNX 14 ชนะ น้อยนพคุณ 12-7, รอบชิงอันดับ 3 BBT ชนะ KJA 11-4, รุ่นแกรนด์ ไฟนัล 14 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ ภูเก็ตวิทยาลัย ชนะ สตรีทุ่งสง 22-12, รอบชิงอันดับ 3 อรุโณทัย ชนะ อัสสัมชัญธนบุรี 13-10
โดยรางวัล MVP นักกีฬาหญิงประจำการแข่งขัน ได้แก่ รัตติยากรณ์ อุดมสุข จากทีม CHUU รางวัล MVP นักกีฬาชายประจำการแข่งขัน ได้แก่ ธนวัฒน์ พิศาลยุทธนาพงษ์ จากทีม นว.บ. แวมไพร์ เอ
ในรุ่นเยาวชนทีม ชนะเลิศ แต่ละรุ่น จะได้ทุนการศึกษา ที่ 1-3 รางวัลละ 10,000 บาท 5,000 บาท และ 3,000 บาทตามลำดับ ส่วนรุ่นประชาชน และ U-23 ชาย หญิง จะได้ทุนการศึกษา ที่ 1-3 รางวัลละ 15,000 บาท 10,000 บาท และ 5,000 บาทตามลำดับ พร้อมกันนี้ ทีโอเอ ซึ่งจบ 10 สนาม All Thailand 2025 ไปแล้วจะมีรายการพิเศษ ทีโอเอ 3X3 Winter ในช่วงหน้าหนาว 4 จังหวัด ซึ่ง กำหนดสนามแข่งไว้ที่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย มุกดาหาร และพิเศษ ที่นครเวียงจันทน์ ประเทศลาว อีกด้วย