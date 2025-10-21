สองล้อ ส่งนักปั่นเสือภูเขาดาวน์ฮิลดวลคู่แข่งช่วงโค้งสุดท้ายก่อนซีเกมส์
“เสธ.หมึก” พล.อ.เดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ เปิดเผยว่า จากการที่สมาคมกีฬาจักรยานฯ ได้ดำเนินการเก็บตัวฝึกซ้อมนักกีฬาทีมชาติไทยชุดซีเกมส์ ครั้งที่ 33 มาตั้งแต่เดือนธันวาคม 2567 ทั้งประเภทถนน, ลู่, เสือภูเขา และบีเอ็มเอ็กซ์ ซึ่งมีการนำวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาใช้อย่างเต็มรูปแบบ โดยมีการส่งนักกีฬาทุกประเภทไปแข่งขันรายการระดับนานาชาติเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่ง และมีโอกาสได้ไปประลองฝีมือกับคู่แข่งชาติต่าง ๆ รวมทั้งนักกีฬาชาติอาเซียนที่เป็นคู่แข่งในกีฬาซีเกมส์ด้วย ก่อนหน้านี้สมาคมกีฬาจักรยานฯ ได้ส่งนักกีฬาประเภทถนนชายไปแข่งขันรายการทัวร์ ออฟ ซาลาล่าห์ ที่ประเทศโอมาน, ทัวร์ ออฟ โพยางเลค ที่ประเทศจีน และ เลอ ทัวร์ เดอ ลังกาวี ที่ประเทศมาเลเซีย ส่วนประเภทถนนหญิง ล่าสุดเพิ่งกลับจากการแข่งขัน 2 รายการใหญ่ระดับวีเมนส์ เวิลด์ ทัวร์ คือ ทัวร์ ออฟ จงหมิง ไอส์แลนด์ และ ทัวร์ ออฟ กว่างสี ที่ประเทศจีน ส่วนประเภทเสือภูเขา สมาคมฯ เตรียมส่งนักกีฬาเสือภูเขาชุดซีเกมส์ ประเภทดาวน์ฮิล ไปแข่งขันรายการ “76 อินโดนีเซีย ดาวน์ฮิล” สนามที่ 3 ที่เมืองโกตา บาตู ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 24-26 ตุลาคม ซึ่งเป็นการแข่งขันในระดับ UCI Class1 นักกีฬาประกอบด้วย อส.ทพ.เมธาสิทธิ์ บุญเสน่ห์, นายชิติพัทธ์ อาษา, จ.ท.หญิง วิภาวี ดีคาบาเลส, น.ส.กนกรัตน์ ฤทธิเดช โดยมี จ.ส.อ.สิทธิชัย เกตุแก้วมณี เป็นผู้ฝึกสอน และ นายสุระพงษ์ กลุ่มในเมือง เป็นช่างประจำทีม
“เสธ.หมึก” กล่าวอีกว่า สำหรับนักกีฬาเสือภูเขาชุดซีเกมส์ฝึกซ้อมเตรียมทีมอยู่ที่สนามแข่งขันจริงภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี ซึ่งตนเองก็เดินทางไปเยี่ยมติตามความคืบหน้าของการฝึกซ้อมและให้กำลังใจนักกีฬาทุกคน ซึ่งจากการรายงานของ จ.ส.อ.สิทธิชัย เกตุแก้วมณี ผู้ฝึกสอนเสือภูเขาดาวน์ฮิล ระบุว่า นักกีฬาทุกคนมีร่างกายสมบูรณ์ไม่มีอาการบาดเจ็บ ลงฝึกซ้อมเส้นทางแข่งขันจริงได้เกือบ 90% ประกอบกับการเล่นเวตเทรนนิ่งตามโปรแกรม และมีการนำวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้อย่างเต็มระบบ ภายใต้การกำกับดูแลของ พลตรี นายแพทย์ภูษิต เฟื่องฟู อุปนายกสมาคมกีฬาจักรยานฯ ฝ่ายแพทย์ หัวหน้าคณะในการนำทีมแพทย์และนักวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาดูแลนักกีฬาจักรยานทีมชาติไทยอย่างใกล้ชิด
“สำหรับการแข่งขันเสือภูเขาดาวน์ฮิลที่ประเทศอินโดนีเซีย เป็นการทดสอบนักกีฬาของไทยในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 และเป็นการวัดฝีมือของนักปั่นไทยกับนักปั่นชาติอื่น ๆ ในอาเซียน โดยเฉพาะอินโดนีเซียคู่แข่งสำคัญ ซึ่งการแข่งขันจักรยานประเภทเสือภูเขากีฬาซีเกมส์กำหนดแข่งขันระหว่างวันที่ 10-11 ธันวาคม ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว มีชิง 3 เหรียญทอง จากรายการดาวน์ฮิลชาย-หญิง และอิลิเนเตอร์ชาย ส่วนนักกีฬาไทยที่เป็นความหวังในการคว้าเหรียญทองก็ยังเป็น 2 นักกีฬาตัวหลักจากรายการดาวน์ฮิล คือ อส.ทพ.เมธาสิทธิ์ บุญเสน่ห์ ดีกรีแชมป์เอเชีย 4 สมัย และ จ.ท.หญิง วิภาวี ดีคาบาเลส แชมป์เอเชีย 9 สมัย” พล.อ.เดชา กล่าว
ด้าน จ.ส.อ.สิทธิชัย เกตุแก้วมณี ผู้ฝึกสอนเสือภูเขาทีมชาติไทย กล่าวว่า นักกีฬาเสือภูเขาดาวน์ฮิล ลงฝึกซ้อมเส้นทางแข่งขันในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ได้ประมาณ 90 % เหลือแค่บางช่วงที่ยังต้องทำสะพานกระโดดข้ามถนน แต่ก็ไม่เป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการฝึกซ้อม นอกจากนี้ได้ให้นักกีฬาเล่นเวตเทรนนิ่งตามโปรแกรมที่กำหนดเอาไว้เพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อ และมีการใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาเสริมในทุกด้าน
คณะนักกีฬาเสือภูเขาทีมชาติไทยมีกำหนดเดินทางจากประเทศไทยไปยังประเทศอินโดนีเซีย ในวันที่ 22 ตุลาคม ด้วยสายการบินมาเลเซีย แอร์ไลน์ เที่ยวบิน MH797 ออกจากสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ เวลา 06.00 น. ถึงสนามบินนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ เวลา 09.10 น. ตามเวลาท้องถิ่น ซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง และเดินทางต่อจากสนามบินนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ เที่ยวบิน MH873 เวลา 13.15 น. ถึงสนามบินสุราบายา เวลา 14.50 น. ใช้เวลาเดินทางทั้งสิ้นประมาณ 8 ชั่วโมง