บาส-เฟม ทุบคู่เสือเหลืองประเดิมชัยแบด เฟร้นช์ โอเพ่น
“บาส” เดชาพล พัววรานุเคราะห์-“เฟม” ศุภิสรา เพียวสามพราน คู่ผสมมืออันดับ 4 ของโลก ประเดิมสนามทุบคู่มาเลเซียสองเกมรวดในการแข่งขันแบดมินตันระดับเวิลด์ทัวร์ ซูเปอร์ 750 รายการ “โยเน็กซ์ เฟร้นช์ โอเพ่น 2025” ที่ประเทศฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม
รอบแรก ประเภทคู่ผสม บาส-เฟม มือวางอันดับ 3 ของรายการเจอกับ ลิม ชิวเซียน-หว่อง เทียน ซิ มืออันดับ 33 ของโลกจากมาเลเซีย
สถิติที่ดวลกันมา 2 ครั้งซึ่งเป็นการเจอกันในปีนี้ บาส-เฟมเป็นฝ่ายคว้าชัยได้ทั้งหมด โดยครั้งล่าสุดศึก “สิงคโปร์ โอเพ่น” เมื่อเดือนพฤษภาคม คู่ไทยเฉือนชนะไปอย่างหวุดหวิด 2-1 เกม 19-21, 21-19, 22-20
ผลปรากฏว่า บาส-เฟมยังเล่นได้เฉียบขาดกว่าเป็นฝ่ายเอาชนะไปได้อีกครั้ง 2-0 เกม 21-17, 21-17 ใช้เวลา 41 นาที
บาส-เฟมผ่านเข้ารอบสองไปเจอกับผู้ชนะระหว่างแมดส์ เวสเตอร์การ์ด-คริสติน บุสช์ มืออันดับ 24 ของโลกจากเดนมาร์ก กับ จาฟาร์ ฮิดายาตุลลาห์-เฟลิชา อัลเบอร์ต้า นาธาเนียล ปาซาริบู มืออันดับ 11 ของโลกจากอินโดนีเซีย