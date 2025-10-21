ธรรม์ ระเบิดฟอร์มเก่งปราบสิงคโปร์ ปารมี ทะลุ 16 คนหวดจีเอสบี-ไอทีเอฟ
การแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ เก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลก ระดับ เจ 60 รายการ GSB – ITF Juniors World Tennis Tour 2025 J60 (จีเอสบี – ไอทีเอฟ จูเนียร์ส เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ 2025 เจ 60) สัปดาห์ที่ 1 ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม เป็นรอบเมนดรอว์วันที่สอง
ประเภทชายเดี่ยว รอบสอง (32 คน) ธรรม์ พันธราธร นักหวดดาวรุ่งไทย มือวาง 4 ของรายการ เจอกับคู่แข่งขันที่เล่นได้ดีอย่าง โรเบิร์ต โดลยา จากสิงคโปร์ ก่อนที่ ธรรม์ จะเรียกฟอร์มเก่งออกมาปราบ โรเบิร์ต ลงได้สำเร็จ เอาชนะทั้ง 2 เซต 6-4, 7-5 ทำให้ ธรรม์ ได้เข้ารอบสาม 16 คนสุดท้าย ไปพบกับ โจอาคิม มิก้า กูนาวัน มือวาง 15 จากอินโดนีเซีย ที่ชนะ ภูชิสส์ สุขใจ 2-1 เซต 6-4, 3-6 และ 6-1
ทางด้านหญิงเดี่ยว รอบสอง (32 คน) ปารมี ทัดแก้ว เยาวชนทีมชาติไทย เดินหน้าเข้าสู่รอบ 16 คนได้ตามคาด หลังจากเอาชนะ ริโอะ ฮิกาชิ ลูกครึ่งไทย-ญี่ปุ่น จากไทยเช่นกัน โดย ปารมี ชนะ 2-0 เซต 6-1, 6-2 และในรอบสาม 16 คน จะพบกับ พิชญาภัค ศรีมุกข์ ที่ชนะ จาง เฉินหมิง มือวาง 10 จากจีน 2-1 เซต 1-6, 6-4 และ 6-2
ในส่วนผลการแข่งขันของนักเทนนิสเยาวชนไทย มีดังนี้ ชายเดี่ยว รอบสอง ปวรปรัชญ์ งั่นบุญศรี (11) ชนะ โจนาธาน โรธ (ออสเตรีย) 6-3, 0-6 และ 6-4 ธรรมะ โคศิริ ชนะ ริว โกฏิกุล 4-1 Ret. (เจ็บเท้า) ธีร์ธวัช ธวัชผ่องศรี แพ้ แบรนดอน ดวน (12-สหรัฐฯ) 6-4, 4-6 และ 0-1 Ret. (ตะคริว)
แดนไทย ตาก้อง แพ้ ไรอัน เบดวิค (14-สหรัฐฯ) 4-6, 6-7(9-11) อริยพล หลีกุล แพ้ หวง เจียน (6-จีน) 0-5 Ret. (หายใจไม่ทัน) ปภังกร บุญฤทธิ์ แพ้ ริคุ ฮิกาชิ (10-ญี่ปุ่น) 0-6, 3-6 กานต์ธัช สุรฤทธิ์โยธิน แพ้ ราฟาเลนติโน อาลีดา คอสตา (5-อินโดนีเซีย) 2-6, 6-7(4-7)
หญิงเดี่ยว รอบสอง ศรร์วิศา กุลพิศาลรัศม์ (14) ชนะ ชิโอริ อิซึกะ (ญี่ปุ่น) 6-1, 6-1 ปัฐน์ธินันต์ เผือกคำ แพ้ เฉิน ชิง ยิง (1-ไต้หวัน) 1-6, 0-6 อารีรัตน์ เดชเพชร แพ้ ลอราวอน เบรเมอร์ (11-เยอรมนี) 1-6, 3-6