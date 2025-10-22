ทีมเทควันโดไทยชุดสู้ศึกแชมป์โลกที่จีน ประเดิมฝึกซ้อมวันแรก
ความเคลื่อนไหวอู๋ซี 2025 เวิล์ด เทควันโด แชมเปี้ยนชิพ หรือเทควันโดชิงแชมป์โลก 2025 มีชิงชัย 16 รุ่น ที่อู๋ซี ประเทศจีน แข่งขันระหว่างวันที่ 24-30 ตุลาคม รายการนี้มีคะแนนสะสมสูงถึง 140 คะแนนสำหรับนักกีฬาที่ได้แชมป์โลก
ทีมไทย ส่งนักกีฬา 10 คน เป็นนักกีฬาชาย 5 คน ประกอบ 54 กิโลกรัม วิศวกร ใจชู, 58 กิโลกรัม สิรวิชญ์ มะหะหมัด, 63 กิโลกรัม นภัทร ศรีติมงคล , 68 กิโลกรัม บัลลังก์ ทับทิมแดง ,74 กิโลกรัม กฤตยชญ์ พร้อมปัจจุ
นักกีฬาหญิง 5 คน ประกอบด้วย 46 กิโลกรัม พัชรกัญจน์ พูลเกิด,49 กิโลกรัม กมลชนก สีเคน,53 กิโลกรัม ชุติกาญจน์ จงกลรัตนวัฒนา,57 กิโลกรัม พรรณนภา หาญสุจินต์ และ62 กิโลกรัม ศศิกานต์ ทองจันทร์
หลังจากเดินทางถึง ทีมผู้ฝึกสอน ได้นำนักกีฬาทั้ง 10 คน ฝึกซ้อมภายในโรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ อู๋ซี ไท่หู นิวซิตี้ บาย ไอเอชจี ด้วยการยืดกล้ามเนื้อ วิ่งวอร์มและเตะเป้า พอช่วงบ่าย เปลี่ยนไปซ้อมที่สนามแข่งขันจริง อู๋ซี ตาทู อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็กโป เซนเตอร์ ใช้เวลาฝึกซ้อมประมาณ 1 ชั่วโมง ร้อยตำรวจเอก ชัชวาล ขาวละออ และโค้ชชิต วิชิต สิทธิกัณฑ์ เน้นให้นักกีฬาเตะเป้าและเล่นคู่ เพื่อคู่น้ำหนัก
หลังซ้อม ร้อยตำรวจเอก ชัชวาล ขาวละออ ผูัช่วยผู้ฝึกสอน บอกว่า สิ่งสำคัญตอนนี้สำหรับนักกีฬาไทยก็คือต้องไม่ให้ป่วยและบาดเจ็บ เพื่อให้มีสภาพร่างกายพร้อมที่สุดก่อนลงแข่งขัน
ด้าน “นก”พรรณนภา หาญสุจินต์ ที่รับบทบาทกัปตันทีม ที่มาแข่งชิงแชมป์โลก ครั้งที่ เผยว่า ก่อนมาเธอลดน้ำหนักเยอะ สภาพร่างกายก็ไม่เต็มร้อย แต่นี่คือชิงแชมป์โลกครั้งสุดท้ายก็ขอทุ่มสุดตัวหวังเปิดหัวสวย ด้วยการคว้าเหรียญเพื่อลดความกดดันให้น้องๆ