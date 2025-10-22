AIS SIAM CO-PLAY NIGHT เปิดสนามบิ๊กแมตช์แดงเดือดใจกลางสยาม!
ศึกแดงเดือดครั้งนี้ ร้อนแรงยิ่งกว่าที่เคย เมื่อ AIS SIAM เปิดบ้านต้อนรับเหล่าแฟนบอลทั้งฝั่งหงส์แดง ลิเวอร์พูล และปีศาจแดง แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ในงาน “AIS SIAM CO-PLAY NIGHT” ปาร์ตี้ชมฟุตบอลสุดมันส์ที่จัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม 2568 ที่ผ่านมา ท่ามกลางบรรยากาศสุดคึกคักใจกลางสยาม เหล่าแฟนลูกหนังต่างพร้อมใจกันสวมเสื้อทีมรัก มาร่วมเชียร์การแข่งขันนัดหยุดโลกอย่างพร้อมเพรียง
งานนี้จัดเต็มความมันส์ตลอดคืน เริ่มต้นด้วยกิจกรรม Red War Pre-Match การแข่งขันเกม EA SPORTS FC 25 เพื่อเฟ้นหาผู้เล่นฝีมือดี คว้าเงินรางวัลรวมกว่า 3,000 บาท ตามมาด้วยการแสดงสุดพิเศษจากทีม CU POMPOM ที่มาร่วมเติมสีสันและความสนุกให้กับบรรยากาศ และอีกหนึ่งไฮไลต์ของค่ำคืนคือกิจกรรม “Red War: The Cosplay Rivalry” การประชันไอเดียของแฟนบอลจากทั้งสองทีม คอสเพลย์เป็นนักเตะขวัญใจ เพื่อชิงเงินรางวัลรวมกว่า 2,000 บาท นอกจากนี้ยังมี กิจกรรม Lucky Draw ให้แฟนบอลได้ร่วมลุ้นเสื้อลิขสิทธิ์แท้จาก ลิเวอร์พูล และ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด พร้อมของรางวัลอื่นๆ อีกมากมายที่แจกกันแบบจัดเต็ม สร้างความตื่นเต้นและสนุกสนานตลอดทั้งงาน
ความพิเศษยังไม่หมดเพียงเท่านี้ เพราะภายในงานยังได้ต้อนรับแขกรับเชิญสายกีฬาและคอบอลตัวจริง นำโดย โฟนตุง อินฟลูเอนเซอร์สายผีแดง, กายจิโอรามอส แฟนหงส์แดงพันธุ์แท้, ฟูไอซ์ ธนวัตร นักแสดงหนุ่มรุ่นใหม่หัวใจยูไนเต็ด และ ที Jetset’er นักร้องเสียงนุ่มผู้หลงใหลในทีมลิเวอร์พูล มาร่วมแบ่งปันความประทับใจและส่งแรงเชียร์ให้กับทีมรัก สร้างสีสันและความทรงจำสุดประทับใจในค่ำคืนที่เต็มไปด้วยพลังของแฟนบอลตัวจริง
สำหรับผลการแข่งขันในครั้งนี้ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เป็นฝ่ายบุกมาเอาชนะ ลิเวอร์พูล ถึงถิ่นแอนฟิลด์ไปได้ 2-1 ท่ามกลางเสียงเชียร์อันเร้าใจที่ดังสนั่นแม้จะมีฝนโปรยปราย แต่ก็ไม่อาจดับความร้อนแรงของเกมและพลังของแฟนบอลได้ และยังมีการถ่ายทอดสดบิ๊กแมตช์ “แดงเดือด” บนจอยักษ์หน้าตึก AIS SIAM ซึ่งกลายเป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของการชมฟุตบอลร่วมกันใจกลางเมือง และจุดรวมพลังของคนรักฟุตบอล พร้อมตอกย้ำบทบาท Teen Sport Community Hub ที่สนับสนุนคนรุ่นใหม่ในสายกีฬาอย่างแท้จริง
ติดตามกิจกรรมดีๆ ที่ AIS SIAM พื้นที่ของคนรุ่นใหม่ ที่เปิดโอกาสให้ทุกแรงบันดาลใจได้มาเชื่อมโยงกันอย่างไร้ขีดจำกัด เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 09.00 – 21.00 น. ที่ AIS SIAM สยามสแควร์ ซอย 7