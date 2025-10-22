วอลเลย์บอลสาวชุดใหญ่ล่าแชมป์ซีเกมส์ สมัย 17 ทีมชายต้องชิง-วางเป้าคว้าอย่างน้อย 2 ทอง
นายสมพร ใช้บางยาง นายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย เผย ทีมลูกยางหญิงในร่ม จะส่งนักกีฬาชุดใหญ่ล่าแชมป์ซีเกมส์ สมัยที่ 17 ขณะที่ ทีมชายในร่ม อย่างน้อยต้องเข้าถึงรอบชิง ตั้งเป้า 2 เหรียญทอง จากทั้งหมด 4 อีเวนต์ โดยสมาคมฯ ได้รับการสนับสนุนจาก กกท. ในการเก็บตัวด้านสถานที่ฝึกซ้อม และการทดสอบสมรรถภาพนักกีฬา เป็นอย่างดี
นายสมพร ใช้บางยาง นายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย เปิดเผยถึงความพร้อมของทีมวอลเลย์บอลทีมชาติไทย ชุดเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทย เป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม 2568 ว่า สำหรับวอลเลย์บอลในร่ม ทั้งทีมหญิงและทีมชาย หลังจากทราบผลการจับสลากแบ่งสายถือว่าเป็นที่น่าพอใจ ไม่น่ากังวลอะไร ทีมหญิงเป็นแชมป์ 16 สมัย เป้าหมายคือแชมป์สมัยที่ 17 สถานเดียว ดังนั้นเราจะส่งชุดที่ดีที่สุดเข้าร่วมการแข่งขันแน่นอน โดยนักกีฬาบางส่วนเก็บตัวอยู่ที่ การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) หัวหมาก ส่วนตัวหลัก ๆ ต่างกระจายไปเล่นในลีกต่างประเทศกับต้นสังกัด ซึ่งสมาคมฯ จะเรียกนักกีฬาทั้งหมดเข้าสู่แคมป์ก่อนการแข่งขันจะเริ่มขึ้น 2 สัปดาห์ เพื่อให้นักกีฬาทั้งหมดได้ปรับตัวและฝึกซ้อมร่วมกัน
นายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย กล่าวต่อว่า ในส่วนของทีมชาย นักกีฬาตัวหลักส่วนใหญ่อยู่ในประเทศไทยอยู่แล้ว ไม่มีปัญหาอะไรได้ซ้อมอย่างต่อเนื่อง สำหรับเป้าหมายของเราอย่างน้อยต้องได้เข้าถึงรอบชิงชนะเลิศ เพราะทีมชายในอาเซียนหลายทีมมีผลงานดีทั้ง อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์, เวียดนาม หรือแม้กระทั่ง กัมพูชา ดังนั้นจะประมาทไม่ได้
“นักกีฬาวอลเลย์บอลในร่มทั้งทีมหญิงและทีมชาย ต่างเก็บตัวอยู่ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา กกท. ซึ่งต้องขอบคุณ กกท. ที่ให้การสนับสนุนเรื่องสถานที่เก็บตัว การทดสอบสมรรถภาพทางกาย และอื่น ๆ ต่อเนื่องมาตั้งแต่จบการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นส์ลีก จนมาถึงซีเกมส์” นายสมพร กล่าว
ทั้งนี้ ผลจับสลากวอลเลย์บอลในร่ม ทีมหญิง ซีเกมส์ 2025 ไทย อยู่ในกลุ่ม เอ ร่วมกับ ฟิลิปปินส์ และ สิงคโปร์ ขณะที่ กลุ่มบี เวียดนาม, อินโดนีเซีย, เมียนมา, มาเลเซีย ส่วนวอลเลย์บอลในร่ม ทีมชาย ไทย อยู่ในกลุ่มเอ ร่วมกับ เวียดนาม, สิงคโปร์, ลาว ขณะที่ กลุ่มบี อินโดนีเซีย (แชมป์เก่า), กัมพูชา, ฟิลิปปินส์, เมียนมา
สำหรับการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 วอลเลย์บอล มีชิงชัยทั้งหมด 4 เหรียญทอง จาก วอลเลย์บอลในร่ม (ทีมชาย-ทีมหญิง) แข่งขันที่อินดอร์ สเตเดี้ยม หัวหมาก และ วอลเลย์บอลชายหาด (ทีมชาย-ทีมหญิง) แข่งขันที่จังหวัดชลบุรี สมาคมฯ ตั้งเป้าหมายคว้า 2 เหรียญทองจาก วอลเลย์บอลในร่ม ทีมหญิง และวอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง