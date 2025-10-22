ชนาธิป นำทัพนักกีฬาไทยร่วมพิธีเชิญธง เอเชี่ยน ยูธ เกมส์ ที่บาห์เรน
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม (ตามเวลาท้องถิ่นประเทศบาห์เรน) ร้อยเอกหญิง ชนาธิป ซ้อนขำ หัวหน้าคณะนักกีฬาไทยในการแข่งขันเอเชี่ยนยูธเกมส์ ครั้งที่ 3 พร้อมด้วย ธันยพร พฤกษากร รองหัวหน้าคณะฯ นำทีมนักกีฬาไทยเข้าร่วม พิธีเชิญธง (Welcome Ceremony) ณ Athletes Hub
ในพิธีดังกล่าว ร้อยเอกหญิง ชนาธิป ซ้อนขำ ได้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนชาติไทย เชิญธงชาติไทยขึ้นสู่ยอดเสา อย่างสง่างาม ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความภาคภูมิใจของนักกีฬาทุกชาติที่เข้าร่วมมหกรรมกีฬา เอเชี่ยนยูธเกมส์ ครั้งที่ 3 ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศบาห์เรน
พิธีในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายสุเมธ จุลชาต เอกอัครราชทูต ณ กรุงมานามา เข้าร่วมในพิธีและทำหน้าที่ผู้แทนประเทศไทย มอบของที่ระลึกให้แก่ประเทศเจ้าภาพ เพื่อแสดงมิตรภาพและความร่วมมืออันดีระหว่างสองประเทศ