ตัวแทนหมู่บ้าน! ‘น้าเอ๋’ บุกหน้าสมาคมบอลไทย ถือป้ายถาม ‘สมาคมฯ ปลดโค้ชอิชิอิ ทำไมครับ’
ความคืบหน้ากรณีสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ออกข่าวสั่งปลด มาซาทาดะ อิชิอิ กุนซือมากฝีมือชาวญี่ปุ่นออกจากตำแหน่งหัวหน้าโค้ชทีมชาติไทย แบบฟ้าผ่า ท่ามกลางการวิจารณ์อย่างถึงจากแฟนบอลถึงการทำงานของสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ ภายใต้การนำของ “มาดามแป้ง” นางนวลพรรณ ล่ำซำ นายกสมาคมฯ ทั้งที่ผลงานของ มาซาทาดะ อิชิอิ เพิ่งจะนำทีมชาติไทยบุกไปยำใหญ่ ไต้หวัน 6-1 และโอกาสเปิดกว้างในการนำทีมชาติไทยผ่านเข้ารอบสุดท้าย ศึกเอเชี่ยนคัพ 2027 ที่ซาอุดีอาระเบีย ขอเพียงแค่บุกเสมอ ศรีลังกา เป็นอย่างน้อย ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2568 และกลับมาเปิดบ้านทุบหม้อข้าวต้องเอาชนะ เติร์กเมนิสถาน ให้ได้สถานเดียว ในวันที่ 31 มีนาคม 2569
โดยเหตุผลที่สมาคมกีฬาฟุตบอลฯ ออกมาประกาศปลด อิชิอิ ที่อ้างคือ มีปัญหาแนวทางการทำทีมในช่วงที่ผ่านมา ที่ไม่สอดคล้องกับการประเมินของฝ่ายเทคนิค รวมถึงผลงานภาพรวม ตั้งแต่เข้ามาคุมทัพทีมเมื่อเดือน ธันวาคม 2023 ด้วยสถิติชนะ 16 จาก 30 นัด หรือคิดเป็น 53%
ล่าสุดเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม
ล่าสุด “น้าเอ๋” นายชัยรัตน์ กลุ่มไหม แฟนบอลไทยชื่้อดัง ได้แสดงออกด้วยการยืนถือป้ายหน้าสมาคมฯ ตั้งคำถามว่า “สมาคมฯ ปลดโค้ชอิชิอิ ทำไมครับ” โดยระบุความรู้สึกข้องใจแทนแฟนบอลส่วนใหญ่ว่า
ใครๆก็งง มาปลดโค้ชอิชิอิ ?? ตอนนี้ทำไม ในเมื่อการแข่งขันคัดเลือกไปเอเชียนคัพ ก็ยังไม่จบ พึ่งชนะไต้หวันทั้งเหย้า และเยือน ซึ่งมีลุ้นเข้ารอบสุดท้าย อันดับโลกช้างศึกก็ดีขึ้นไปถึง 96 ของโลก สัญญากับอิชิอิก็ยังไม่หมด ปลดก็ต้องเสียค่าชดเชยอีก
น้าเอ๋ จึงอยากมาสอบถามทางสมาคมฟุตบอล ด้วยตัวเอง ถึงเหตุผลที่แท้จริง และอยากให้ผู้บริหารของสมาคมฯ มาแถลงให้แฟนบอลเข้าใจ