‘อิชิอิ’ ส่งข้อความถึงแฟนบอลไทย ‘หวังว่าโค้ชคนต่อไปจะเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นแบบเดียวกันกับผม’
ความคืบหน้ากรณีสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ออกข่าวสั่งปลด มาซาทาดะ อิชิอิ กุนซือมากฝีมือชาวญี่ปุ่นออกจากตำแหน่งหัวหน้าโค้ชทีมชาติไทย แบบฟ้าผ่า ท่ามกลางการวิจารณ์อย่างถึงจากแฟนบอลถึงการทำงานของสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ ภายใต้การนำของ “มาดามแป้ง” นางนวลพรรณ ล่ำซำ นายกสมาคมฯ ทั้งที่ผลงานของ มาซาทาดะ อิชิอิ เพิ่งจะนำทีมชาติไทยบุกไปยำใหญ่ ไต้หวัน 6-1 และโอกาสเปิดกว้างในการนำทีมชาติไทยผ่านเข้ารอบสุดท้าย ศึกเอเชี่ยนคัพ 2027 ที่ซาอุดีอาระเบีย ขอเพียงแค่บุกเสมอ ศรีลังกา เป็นอย่างน้อย ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2568 และกลับมาเปิดบ้านทุบหม้อข้าวต้องเอาชนะ เติร์กเมนิสถาน ให้ได้สถานเดียว ในวันที่ 31 มีนาคม 2569
โดยเหตุผลที่สมาคมกีฬาฟุตบอลฯ ออกมาประกาศปลด อิชิอิ ที่อ้างคือมีปัญหาแนวทางการทำทีมในช่วงที่ผ่านมา ที่ไม่สอดคล้องกับการประเมินของฝ่ายเทคนิค รวมถึงผลงานภาพรวม ตั้งแต่เข้ามาคุมทัพทีมเมื่อเดือนธันวาคม 2023 ด้วยสถิติชนะ 16 จาก 30 นัด หรือคิดเป็น 53%
ซึ่งเมื่อวันที่ 22 ตุลาคมที่ผ่านมา “มาดามแป้ง” นางนวลพรรณ ล่ำซำ นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ ออกมาโพสต์ชี้แจงเหตุผลในการปลด “อิชิอิ” ออกจากตำแหน่งกุนซือ พร้อมกับแต่งตั้ง แอนโธนี ฮัดสัน กุนซือวัย 44 ปี ชาวอังกฤษ–อเมริกัน เป็นกุนซือคนใหม่ของทีมช้างศึก
ล่าสุด มาซาทาดะ อิชิอิ อดีตกุนซือทีมชาติไทยชาวญี่ปุ่นที่ได้รับแรงสนับสนุนอย่างมากจากแฟนบอลชาวไทย ส่งข้อความถึงแฟนบอลไทย ผ่านเพจจาก J-doradic โดยมีข้อความดังต่อไปนี้
“ผมตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่มาโดยตลอด ด้วยความมุ่งมั่นอยากให้วงการฟุตบอลไทยพัฒนาขึ้นได้ทีละเล็กทีละน้อย”
“ดังนั้น ผมหวังว่าโค้ชคนต่อไปจะเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นแบบเดียวกันกับผม
และตั้งใจทำงานเพื่อพัฒนาฟุตบอลไทยต่อไปเช่นกันครับ”