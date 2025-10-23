ทีมกอล์ฟสาวไทยเก็บ 1 คะแนน วันแรก อินเตอร์เนชั่นแนล คราวน์
นักกอล์ฟสาวไทยประเดิมชนะ 1 คู่ แพ้ 1 คู่ ในวันแรกของการแข่งขันกอล์ฟประเภททีมหญิง อินเตอร์เนชั่นแนล คราวน์ ที่สนามนิวโคเรีย คันทรี คลับ ประเทศเกาหลีใต้ เมื่อวันที่ 23 ตุลาคมนี้
รายการนี้เป็นกอล์ฟทีมแมตช์เพลย์ โดยรอบแบ่งกลุ่ม จะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 4 ทีม กลุ่มเอ สหรัฐอเมริกา, ออสเตรเลีย, ไทย, จีน ส่วนกลุ่มบี ญี่ปุ่น เกาหลีใต้, สวีเดน, ทีมเวิลด์
วันแรกเป็นการแข่งขันรูปแบบโฟร์บอล ทีมไทยซึ่งเป็นทีมวาง 5 พบออสเตรเลีย ทีมวาง 4 คู่แรก “โปรพราว” ชเนตตี วรรณแสน กับ “โปรจัสมิน” ธิฎาภา สุวัณณปุระ แพ้ มินจี ลี กับ สเตฟานี่ คีเรียคู 2 ดาวน์ ส่วนคู่สอง “โปรจีน” อาฒยา ฐิติกุล กับ “โปรเมียว” ปาจรีย์ อนันต์นฤกาล ชนะ ฮันน่าห์ กรีน กับ เกรซ คิม 1 อัพ ทำให้ไทยมีผลงานชนะ 1 แพ้ 1 มี 1 คะแนน
ผลคู่อื่นๆ กลุ่มเอ สหรัฐฯ ชนะจีน 2 คู่ ทำให้กลุ่มนี้สหรัฐฯนำเป็นจ่าฝูง มี 2 คะแนน อันดับ 2 ไทยและออสเตรเลีย มี 1 แต้มเท่ากัน ส่วนจีนเป็นที่ 4 ไม่มีคะแนน
กลุ่มบี ทีมเวิลด์ ชนะญี่ปุ่น 1 คู่ เสมอ 1 คู่ เกาหลีใต้ ชนะสวีเดน 1 คู่ เสมอ 1 คู่ กลุ่มนี้ เกาหลีใต้และทีมเวิลด์มี 1.5 คะแนนเท่ากัน ส่วนญี่ปุ่นกับสวีเดน มีทีมละครึ่งคะแนน