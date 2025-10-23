เสธ.หมึก หวังนักปั่นเลือดใหม่คว้าเหรียญกีฬา เอเชี่ยน ยูธเกมส์
“เสธ.หมึก” พล.อ.เดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ เปิดเผยว่า ตามที่สมาคมได้ส่งนักกีฬาจักรยานประเภทถนนระดับเยาวชนทีมชาติไทยที่มีอายุระหว่าง 14-17 ปี ไปร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยน ยูธเกมส์ ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 24-31 ตุลาคม ที่กรุงมานามา ประเทศบาห์เรน ซึ่งนักปั่นสายเลือดใหม่ของไทยชุดนี้มีนักกีฬาชาย 5 คน และนักกีฬาหญิง 3 คน ประกอบด้วย อธิคุณ แสนตา, กฤตภาส หอมขจร, วัชรพงษ์ สังฆะสอน, บูรพา หิงไธสง, ฟาริก หนูทอง, สุรัสญา วงศ์พันธุ์, ธัญชนก จินาภิรมย์, สุนิสา จูมทอง โดยมี “โค้ชตั้ม” พ.อ.อ.วิสุทธิ์ กสิยะพัท เป็นผู้จัดการทีม, พ.อ.อ.หญิง เฉลิม ชมภูศรี เป็นผู้ฝึกสอน, นายสุริยา วงศ์พันธุ์ เป็นช่างประจำทีม, จ.อ.สันติ คชรัตน์ เป็นนักกายภาพ
สำหรับนักปั่นรุ่นจิ๋วของไทยจะลงแข่งขัน 5 รายการ ประกอบด้วย 1.มิกซ์ทีมรีเลย์ (อธิคุณ, กฤตภาส, วัชรพงษ์, สุรัสญา, ธัญชนก, สุนิสา), 2.โรดเรซบุคคลชาย (อธิคุณ, กฤตภาส, วัชรพงษ์, บูรพา, ฟาริก), 3.ไทม์ไทรอัลบุคคลชาย (กฤตภาส, วัชรพงษ์), 4. โรดเรซบุคคลหญิง (สุรัสญา, ธัญชนก, สุนิสา), 5. ไทม์ไทรอัลบุคคลหญิง (สุรัสญา, ธัญชนก)
พล.อ.เดชา กล่าวว่า จากข้อมูลล่าสุดที่ได้รับจากฝ่ายจัดการแข่งขันเอเชี่ยน ยูธเกมส์ ครั้งที่ 3 ในกีฬาจักรยาน มีลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 22 ชาติ ได้แก่ บังกลาเทศ, บาห์เรน “เจ้าภาพ”, จีน, ฮ่องกง, อินโดนีเซีย, อินเดีย, อิหร่าน, อิรัก, จอร์แดน, ญี่ปุ่น, คาซัคสถาน, คีร์กิสถาน, ซาอุดีอาระเบีย, มาเลเซีย, มองโกเลีย, ฟิลิปปินส์, กาตาร์, ไต้หวัน, ยูเออี, อุซเบกิสถาน, เวียดนาม และทีมชาติไทย เมื่อพิจารณาจากประเทศที่เข้าชิงชัย บรรดามหาอำนาจกีฬาสองล้อเอเชียส่งนักปั่นรุ่นจิ๋วมาร่วมประชันฝีเท้ากันทุกชาติ ไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่น, จีน, คาซัคสถาน, อุซเบกิสถาน
“ขณะที่ชาติในอาเซียนมีมาเลเซีย, เวียดนาม, อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ น่าจะเป็นศึกหนักของนักปั่นเยาวชนทีมชาติไทยพอสมควร เนื่องจากนักกีฬาชุดนี้เพิ่งจะมีประสบการณ์ออกแข่งขันนอกประเทศในระดับนานาชาติเป็นครั้งแรก แต่จากการฝึกซ้อมเก็บตัวอย่างเข้มข้นและการเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ ที่สมาคมกีฬาจักรยานฯ สนับสนุนอย่างเต็มที่ ก็เชื่อมั่นว่านักปั่นรุ่นจิ๋วทีมชาติไทยจะสามารถสร้างผลงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ คือการคว้าเหรียญใดเหรียญหนึ่งจากการแข่งขัน 5 รายการ ซึ่งก่อนที่นักกีฬาจะเดินทางผมก็ได้ให้โอวาทและให้กำลังใจทุกคน ขอให้ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อชื่อเสียงของประเทศไทย ก็ขอให้พี่น้องชาวไทยทุกคนช่วยส่งกำลังใจให้นักปั่นรุ่นจิ๋วของไทยประสบความสำเร็จกลับมาด้วยครับ ขอขอบคุณครับ” พล.อ.เดชา กล่าว
ด้าน “โค้ชตั้ม” วิสุทธิ์ กล่าวว่า จากการที่ได้พานักกีฬาลงฝึกซ้อมเส้นทางแข่งขันจริง ซึ่งเป็นถนนเรียบ ๆ อยู่ท่ามกลางทะเลทราย ไม่มีบ้านเรือนของประชาชนอยู่เลย โดยจะแข่งขันรูปแบบเซอร์กิต เส้นทางก็จะคล้าย ๆ กับสนามจักรยานสราญจิตมงคลสุข ภายในบึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร ที่ได้พานักกีฬาไปฝึกซ้อมประมาณ 1 เดือนครึ่ง ส่วนสภาพอากาศที่ประเทศบาห์เรนร้อนและแห้งมากเนื่องจากอยู่ท่ามกลางทะเลทราย รวมทั้งมีกระแสลมค่อนข้างแรง 27 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ด้านนักกีฬาไทยทุกคนมีสภาพร่างกายที่สมบูรณ์ไม่มีใครบาดเจ็บ และมีกำลังใจที่ดี พร้อมลงสู้ศึกทุกคน
“ส่วนความหวังนักกีฬาที่จะคว้าเหรียญรางวัลก็มี กฤตภาส จากรายการไทม์ไทรอัลบุคคลชาย รวมถึงรายการโรดเรซบุคคลชายที่นักกีฬาชายลงแข่งขันทุกคนก็น่าจะคนใดคนหนึ่งไปสปรินท์สู้กันหน้าเส้นชัย นอกจากนี้ก็มีลุ้นจากมิกซ์ทีมรีเลย์ แต่อุปสรรคสำคัญคือกระแสลมที่แรง ดังนั้นใครที่แข็งแรงปั่นต้านกระแสลมได้ดีกว่าคู่แข่งก็มีโอกาสชนะ” โค้ชตั้ม กล่าวทิ้งท้าย
สำหรับโปรแกรมการแข่งขันของนักกีฬาทีมชาติไทย มีดังนี้ วันที่ 24 ตุลาคม มิกซ์ทีมรีเลย์ 40 กม. เริ่มแข่งเวลา 08.30 น., วันที่ 26 ตุลาคม ไทม์ไทรอัลบุคคลหญิง 15 กม. เริ่มแข่งเวลา 08.30 น., วันที่ 27 ตุลาคม ไทม์ไทรอัลบุคคลชาย 20 กม. เริ่มแข่งเวลา 08.30 น., วันที่ 28 ตุลาคม โรดเรซบุคคลหญิง 75 กม. เริ่มแข่งเวลา 08.30 น., วันที่ 29 ตุลาคม โรดเรซบุคคลชาย 100 กม. เริ่มแข่งเวลา 08.00 น. (เวลาที่ประเทศบาห์เรนช้ากว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง)