หวดดุ! ธนเพชร ลิ่ว 8 คน แบบไม่เสียเกม ฐานทัพ ตัดเชือกชายคู่ ศึกแคล-คอมพ์ ที่หัวหิน
นักเทนนิสเจ้าถิ่นคว้าชัยแบบไม่เสียเกม ในการแข่งขันเทนนิสชายนานาชาติ ไอทีเอฟ เมนส์ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ เอ็ม15 หัวหิน รายการ แคล-คอมพ์ แอนด์ ซีซีเอยู อินดัสตรี 4.0 ไอทีเอฟ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ 2025 ชิงเงินรางวัลรวม 15,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 516,000 บาท ที่อารีน่า หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม
ประเภทชายเดี่ยว รอบสอง (16 คน) “โอเว่น” ธนเพชร ฉันทะ นักหวดเจ้าถิ่น ชาวประจวบคีรีขันธ์ มือ 907 ของโลก ซึ่งเป็นมือวางอันดับ 8 ของรายการ ใช้เวลา 59 นาที ปราบ “เอเลียส ยูเลียน แวร์เนอร์” นักหวดจากเยอรมนี มือ 1674 ของโลก ที่โชว์ฟอร์มได้ดีในรอบคัดเลือกจนเข้ามาถึงรอบนี้ โดย ธนเพชร ใช้การหวดที่ดุดัน เอาชนะได้แบบไม่เสียแม้แต่เกมเดียว 6-0 และ 6-0
ธนเพชร ทะยานสู่รอบก่อนรองชนะเลิศ หรือ 8 คนสุดท้าย ไปพบกับ ไอแซค เบครอฟต์ จากนิวซีแลนด์ มือ 971 ของโลก ที่ในรอบสองเอาชนะ มาร์คุส มาลาซแชค-วูยือ ลูกครึ่งไทย-เยอรมัน มือ 1068 ของโลก 2-0 เซต 6-3, 6-2
ทางด้าน ฐานทัพ สุขสำราญ นักเทนนิสไทยอีกคน ต้องหยุดผลงานไว้เพียงรอบสอง (16 คน) หลังปราชัยให้แก่ หลุยส์ ลารู จากฝรั่งเศส ด้วยสกอร์ 4-6 ทั้งสองเซต แต่ยังได้รับรางวัลปลอบใจ 258 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 8,875 บาท และ 1 คะแนนสำหรับการสะสมอันดับโลก ส่วน หลุยส์ ลารู ได้เข้ารอบก่อนรองชนะเลิศ พบกับ โอลิเวอร์ คลาร์ก แอนเดอร์สัน มือวาง 5 จากออสเตรเลีย
อย่างไรก็ตาม ฐานทัพ มาแก้มือได้ในการแข่งขันประเภทชายคู่ รอบก่อนรองชนะเลิศ โดยจับคู่กับ ซาย คาร์ทีก เรดดี้ กันตา จากอินเดีย เป็นคู่มือวาง 2 ของรายการ และช่วยกันหวเอาชนะ กฤติน โกยกุล กับ จิรัฏฐ์ นวสิริสมบูรณ์ ได้ 2 เซตรวด 6-3, 6-4 ส่งผลให้ ฐานทัพ กับพาร์ทเนอร์ ทะยานสู่รอบรองชนะเลิศต่อไป
ในส่วนผลการแข่งขันคู่อื่น ๆ มีดังนี้ ชายเดี่ยว รอบสอง คงทรัพย์ คงคา แพ้ ชินจิ ฮาซาวะ (6-ญี่ปุ่น) 2-6, 1-6 ยุทธนา เจริญผล แพ้ โอลิเวอร์ คลาร์ก แอนเดอร์สัน (5-ออสเตรเลีย) 3-6, 3-6
เจมส์ วันแฮร์เซเลอ แพ้ มูฮัมหมัด ริฟกี ฟิเตรียดี้ (7-อินโดนีเซีย) 2-6, 4-6 อาเธอร์ เวเบอร์ (1-ฝรั่งเศส) ชนะ บิล ชาน (สิงคโปร์) 6-1, 6-1 อิกอร์ มาร์คอนเดส (2-บราซิล) ชนะ ไมเคิล จู้ (สหรัฐฯ) 6-1, 6-0