บาส-เฟม ย้ำชัยคู่อินโดฯ ลิ่วรอบก่อนรองฯขนไก่เฟร้นช์
“บาส” เดชาพล พัววรานุเคราะห์-“เฟม” ศุภิสรา เพียวสามพราน คู่ผสมมืออันดับ 4 ของโลก ย้ำแค้นคู่อินโดนีเซีย ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศการแข่งขันแบดมินตันระดับเวิลด์ทัวร์ ซูเปอร์ 750 รายการ “โยเน็กซ์ เฟร้นช์ โอเพ่น 2025” ที่ประเทศฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม
รอบสอง ประเภทคู่ผสม บาส-เฟม มือวางอันดับ 3 ของรายการเจอกันเป็นครั้งที่สองกับ จาฟาร์ ฮิดายาตุลลาห์-เฟลิชา อัลเบอร์ต้า นาธาเนียล ปาซาริบู คู่มืออันดับ 11 ของโลกจากอินโดนีเซีย โดยครั้งแรกที่พบกันเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาในศึก “ไทยแลนด์ โอเพ่น” บาส-เฟมเป็นฝ่ายชนะไปสองเกมรวด
ในเกมนี้ ปรากฏว่า บาส-เฟมเป็นฝ่ายย้ำชัยเอาชนะไปได้อีกครั้ง 2-0 เกม 21-19, 21-17 ใช้เวลา 43 นาที
บาส-เฟมผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบผู้ชนะระหว่างฮิโรกิ มิโดริคาวะ-นัตสึ ไซโตะ มืออันดับ 7 ของโลกจากญี่ปุ่น กับ มาวิน ซีเดล-ทุค ฟอง เหวียน มืออันดับ 66 ของโลกจากเยอรมนี