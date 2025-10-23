มูห์เซ็น ซัดชัย! แข้งเทพ เปิดรังเฉือน ไลออน ซิตี้ เซเลอร์ส 1-0 ศึกเอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ ลีกทู
“แข้งเทพ” ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด เปิดรัง ทรู บีจี สเตเดี้ยม เฉือนเอาชนะ ไลออน ซิตี้ เซเลอร์ส ตัวแทนจากประเทศสิงคโปร์ ด้วยสกอร์ 1-0 ในการแข่งขันฟุตบอล เอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ ลีกทู 2025/26 รอบแบ่งกลุ่ม กลุ่มจี นัดที่สาม เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม
นัดนี้ “โค้ชแบน” ธชตวัน ศรีปาน หัวหน้าผู้ฝึกสอน มีการปรับผู้เล่นบางตำแหน่ง โดยส่ง สุพรรณ ทองสงค์ ที่เข้ามาแทนตามตำแหน่งของ ฟิลิป ไมอา ที่ได้รับอาการบาดเจ็บ, วันชัย จารุนงคราญ และ อิเลียส อัลฮาล์ฟ ที่ฟิตสลัดอาการบาดเจ็บ
เกมครึ่งแรกยังไม่มีสกอร์เกิดขึ้นที่สนามทรู บีจี สเตเดี้ยม เสมอกัน 0-0 ครึ่งหลังนาทีที่ 62 จากจังหวะ ฮาริส ฮารุน เคลียร์บอลไม่ขาด แล้วบอลไปเข้าทาง อิเลียส อัลฮาล์ฟ เเล้วไปกอด อิเลียส อัลฮาล์ฟ ล้มลงในเขตโทษ เป็นจุดโทษ เป็นคนสุดท้ายเข้ากฎ DOGSO ทำให้ ฮาริส ฮารุน โดนใบเเดง ไลออน ซิตี้ เซเลอร์ส เหลือผู้เล่น 10 คน และมูห์เซ็น อัล กาสเซนี่ สังหารจุดโทษไม่เหลือ แข้งเทพ นำ ไลออน ซิตี้ เซเลอร์ส 1-0
หมดเวลาการแข่งขัน ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด เปิดบ้านเอาชนะ ไลออน ซิตี้ เซเลอร์ส 1-0 เก็บสามคะแนนไปครอง ด้านผลอีกคู่ บีจี ปทุม ยูไนเต็ด เอาชนะ คาย่า เอฟซี ทีมจากฟิลิปปินส์ 2-0
โปรแกรมนัดถัดไปของ ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ ราชันโคขาว ลำพูน วอริเออร์ ในวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2568 เวลา 18.30 น. ที่สนาม ทรู บีจี สเตเดียม
ส่วนโปรแกรมรัดที่สี่ของ ฟุตบอล เอเอฟซี แชมเปี้ยส์ ลีก ทู 2025/26 รอบแบ่งกลุ่ม กลุ่มจี จะออกไปเยือน ไลออน ซิตี้ เซเลอร์ส ในวันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2568 เวลา 17.00 น. (ตามเวลาประเทศไทย) ณ บิชาน สเตเดียม ณ ประเทศสิงคโปร์